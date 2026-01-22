「ラヴ上等」あも＆二世、プリクラ撮影動画公開 仲睦まじいやりとりも話題に「距離感がリアル」「好感持てる」
【モデルプレス＝2026/01/22】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」出演していた櫻井二世とあもが1月21日、自身のInstagramを更新。プリクラ撮影時の動画を公開し、話題を集めている。
【写真】ヤンキー恋リアカップル「距離感がリアル」プリクラ撮影中に密着
番組内でカップル成立していたあもと二世。今回共同投稿された動画では、2人が仲良く並びポーズをとってプリクラを撮影する姿を収めており、あもは「今生きで人生過ごしてくぞー！ぜんぶ嘘ない本物。二世は赤ちゃんだしジャイアンだけどw 出会えたご縁に感謝してる！マブ お仕事頑張ろうねー！！」とコメントしている。
また、2025年12月24日にNetflix Japan公式YouTubeチャンネルにて放送された「ラヴ上等 〜全員集合〜」にて、二世があもと「あんまり連絡とってない…」と告白したことから、二世は同投稿をストーリーズでも投稿し「連絡は返ってきませんよ」と紹介。これに対してあもは「＃連絡は返します」とハッシュタグを添えて返答している。
この投稿には「無理しない距離感がリアル」「正直で好感が持てる」「2人のやりとりが面白い」「2人だからこその掛け合い最高」「仲良しなの伝わる」「今どういう関係なのか気になる」などの反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あも＆二世、プリクラ撮影時の動画を公開
◆あも＆二世の投稿に反響
