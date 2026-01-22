THE RAMPAGE神谷健太「具材切って入れるだけ」作り置き料理披露「仕込み方がリアル」「忙しいのに自炊すごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】THE RAMPAGEの神谷健太が21日、自身のInstagramを更新。手作りの作り置き料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】30歳LDHイケメン「仕込み方がリアル」キャベツ・挽肉など入った作り置き料理
神谷は「最近作り置きにハマってる」と明かし、日々の食生活を工夫している様子を公開。マチ付きポリ袋に「具材切って入れるだけ 冷凍できるから最高！」と紹介し、キャベツやニラ、挽肉などの具材が小分けに詰められた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「忙しいのに自炊すごい」「真似したいです」「健康に気を使っていて素敵」「仕込み方がリアル」「料理男子な一面にドキっとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳LDHイケメン「仕込み方がリアル」キャベツ・挽肉など入った作り置き料理
◆神谷健太、手軽な作り置き料理を披露
神谷は「最近作り置きにハマってる」と明かし、日々の食生活を工夫している様子を公開。マチ付きポリ袋に「具材切って入れるだけ 冷凍できるから最高！」と紹介し、キャベツやニラ、挽肉などの具材が小分けに詰められた写真を載せている。
◆神谷健太の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「忙しいのに自炊すごい」「真似したいです」「健康に気を使っていて素敵」「仕込み方がリアル」「料理男子な一面にドキっとした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】