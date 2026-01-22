横浜流星、シルバーヘアで雰囲気一変 吉沢亮・北村匠海ら「ディオール」ウィンターコレクション登場
【モデルプレス＝2026/01/22】ディオールは1月21日、パリのロダン美術館にて、ジョナサン・アンダーソンによる2026〜2027年ウィンター コレクションを発表。日本からはディオール ジャパン アンバサダーの横浜流星、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの吉沢亮が登場した。
【写真】ディオールウィンターコレクションに登場した「国宝」主演俳優
横浜は、オフホワイトのウールノッチドラペルジャケットと、ホワイトのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズに、ディオールのアクセサリーを纏い登場。さらに、黒髪からシルバーヘアへとイメージチェンジした姿を披露し、雰囲気をガラリと変えてみせた。
北村は、ベージュコットンのボンバージャケットと、ベージュのカシミアトップス、ブルーのデニムジーンズを着用し、ディオールのアクセサリーを合わせた。
吉沢は、グリーンとネイビーのジャージーポロシャツに、ダークブルーデニムの「カプリス」ジーンズを合わせ、ディオールのアクセサリーも着用した。
グローバルからは、ロバート・パティンソン、ヒョンジン（Stray Kids）、ミンギュ（SEVENTEEN）、ルイス・ハミルトン、ルイ・ガレル、ミア・ゴス、ジェイミー・ドーナン、ヘンリー・ラウ、ラキース・スタンフィールド、アポ、マイル、ルカ・グァダニーノ、ポール・キルヒャー、フローレンス・ハントといった華やかなセレブリティたちが集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ディオールウィンターコレクションに登場した「国宝」主演俳優
◆横浜流星・北村匠海・吉沢亮「ディオール」コレクション登場
横浜は、オフホワイトのウールノッチドラペルジャケットと、ホワイトのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズに、ディオールのアクセサリーを纏い登場。さらに、黒髪からシルバーヘアへとイメージチェンジした姿を披露し、雰囲気をガラリと変えてみせた。
吉沢は、グリーンとネイビーのジャージーポロシャツに、ダークブルーデニムの「カプリス」ジーンズを合わせ、ディオールのアクセサリーも着用した。
◆ヒョンジン・ミンギュらグローバルアーティストも集結
グローバルからは、ロバート・パティンソン、ヒョンジン（Stray Kids）、ミンギュ（SEVENTEEN）、ルイス・ハミルトン、ルイ・ガレル、ミア・ゴス、ジェイミー・ドーナン、ヘンリー・ラウ、ラキース・スタンフィールド、アポ、マイル、ルカ・グァダニーノ、ポール・キルヒャー、フローレンス・ハントといった華やかなセレブリティたちが集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】