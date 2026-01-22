「ヘルメット」

大事な頭を、いざという時に守ってくれる強い味方。

自転車や電動キックボード（特定小型）の着用は努力義務だが、被っていないと命を失う確率が1.6倍も高くなる。

「反射材」

光を反射してキラキラと目立たせるための道具で、夜間の外出では、反射材で自分の存在を猛アピールすることが大事。

なお猫は瞳の中に、タペタムという天然の反射板を備えていて、アピール準備はいつでも完璧。

「高速道路の進入禁止」

歩行者や自転車、原付の高速道路への進入は高速自動車国道法という長くて覚えにくい法律で禁止されている。

法律名は覚えられなくても、入ってはいけないことは覚えておきたい。

「放置自転車」

駐輪場以外に停められた自転車のこと。

放置された自転車は、歩行者のジャマになったり、緊急車両などの通行を妨げることがある。

また、いつの間にか猫のお昼寝場所にされてしまうので注意が必要。

「交通まにゃ～」がフォトブックになって登場！

INFORMATION

「猫好きにおくる 交通まにゃ～ぶっく」

かわいくてちょっと笑える、たくさんの猫の写真を収めたフォトブック。猫に癒されながら、いつの間にか「交通まにゃ～」に少しだけ詳しくなれる、日々の交通が楽しくなる一冊です！

定価：\1,650（ 税込）

判型：B5変形

頁数：112頁

寸法：18.2×18.2×1.2cm

発行元：JAFメディアワークス

▼▼▼購入はこちら▼▼▼

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4788623986