庄司浩平がウサギを愛でる映像公開に「好き…」「横顔綺麗すぎる」「うさぎが羨ましい」 ファンもん絶
俳優の庄司浩平（26）が22日までに、ファッション誌『CanCam』（小学館）の公式インスタグラムに登場。かわいらしいウサギを愛でる動画が公開され、多くの反響を呼んでいる。
【動画】「横顔綺麗すぎる」ベッドの上でウサギを愛でる庄司浩平
先月に発売された同誌2月号の企画「恋する横顔」に読者からの事前アンケートにより登場した庄司。
投稿では、「読者のみなさまの横顔イケメン推薦で実現！『恋する横顔』に庄司浩平さんが登場 CanCam12月号でも『まさに理想の恋人！』とバズった庄司さん アンケートでも『すっきりしているのに立体的な横顔が素敵』と票を集めまくり、再度CanCamに降臨！」「シチュエーションは、『私だけの秘密にしたい、家での彼のOFF姿』うさぎと遊ぶ、リラックスモードの庄司さんにキュンです」と紹介され、紫のパーカー姿の庄司がベッドの上でウサギとたわむれている、ほほ笑ましい動画が披露された。
この投稿にファンからは「好き…」「横顔綺麗すぎる」「うさぎが羨ましい」「可愛い大渋滞じゃん…」「きっと徳を積んできたウサちゃんなんだろう」「横顔からこっち向いた瞬間心臓止まった…かわいすぎる〜！」「結局どの角度も好きです」「最強!!!」「庄司君の腕の中で安心してるウサちゃん可愛い」「た…助けて…!!あまりにもメロ過ぎて涙出てきた…」など、多くの声が寄せられている。
