GANNI×DISNEY第2弾♡デイジーダック主役の限定コレクション登場

デンマーク・コペンハーゲン発ブランドGANNIから、DISNEYとの限定コラボレーション第2弾が登場します。今回の主役は、自由で大胆な魅力を放つデイジーダック。コミックブック調のストーリーを軸に、GANNIらしい北欧ヘリテージと遊び心が融合した全16型のカプセルコレクションが誕生しました。ファッションと物語が交差する世界観は、春の始まりにぴったりの高揚感を与えてくれます♡

デイジーダックが導く物語ある服

本コレクションは、デイジーダックが自分らしいスタイルを探す旅をイメージ。GANNIを象徴するデニムをはじめ、レディトゥウェアやアクセサリーまで全16型を展開します。

深みのあるカラーリングや鮮やかなグリーンのアクセント、コミック風プリントが特徴で、日常に取り入れやすい中にも遊び心を感じさせるデザインに仕上がっています。

ファンジンで広がるコレクション体験

コレクションを記念し、GANNIとDISNEY、Chaosによる特別なファンジンを制作。デイジーダックがコペンハーゲンを巡る様子を描いたイラスト付きストーリーは、世界観をより深く楽しめる内容です。

ファンジンはコペンハーゲン、ニューヨーク、ソウルの3都市でお披露目され、マガジンストアやカフェ空間で没入型の演出とともに無料配布されます。

GANNI×DISNEYが描く春のはじまり

GANNIとDISNEYが再びタッグを組んだ今回のコレクションは、デイジーダックのエネルギーとファッションの楽しさを再確認させてくれる存在。

物語性のあるデザインは、着る人の個性を引き立て、春のワードローブに新鮮な風を運びます。限定展開だからこそ、特別感を味わいながらお気に入りの一着を見つけてみてください♪