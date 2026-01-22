「日本はオーバーツーリズムではない」政府観光立国のブレーン、アトキンソン氏が提言…外国人旅行者6000万人達成へ出国税引き上げ

2025年の日本への外国人旅行者が史上はじめて4000万人を超え、過去最高となる約4268万人を記録した。コロナ禍への影響で2020年からの3年間は激減したものの、この20年で5倍に急増、さらに増えていく勢いだ。

高市政権はこのインバウンドで税収を上乗せするべく、日本を出国する際に徴収する「出国税」を現状の1000円から3000円に増税することを決定し、オーバーツーリズム対策などに活用する方針を示した。海外旅行者だけでなく、日本人からも出国時に徴収するこの税の増額は国民の利益にかなっているのか。また、税収についてどんな使い方が正しいのか。

コロナ渦の前、第2次安倍晋三政権のブレーンとしてインバウンド戦略を主導し、2020年に外国人旅行者4000万人、30年に6000万人という目標設定に関わったデービッド・アトキンソン氏に話を聞いた。

「日本はオーバーツーリズムではない」

「オーバーツーリズムは日本には存在しません」

アトキンソン氏は開口一番、そう言い切った。その理由をたずねると、次のように解説した。

デービッド・アトキンソン氏：

理由は2つあって、まず、オーバーツーリズムは、インフラに対して人間の数が多すぎるっていうことなので、マナーが良いか悪いかっていうのは、オーバーツーリズムの定義ではない。マナーが悪いからといって、オーバーツーリズムであるという主張自体が、もう最初から間違ってる。もう一つ問題あるのは、特定のところが、特定の時間帯で混んでるからといって、国全体のインフラがオーバーツーリズムであるっていうことも、大きな飛躍であって、何の根拠にもなりません。一般論としては、世界的にその国民の数に対する、インバウンドの数の割合で判断することが多くて、そうすると、日本の場合は4000万人になったとしても、3割ぐらいで、世界で見ると、だいたい56％の平均になってますので、それにはもう全く及んでいない。

アトキンソン氏は、世界の水準から言えば、日本はまだまだ「オーバーツーリズム」と言えるような状況には至っていないと指摘する。

一般的に先進国の「インバウンド比率」は120〜130％と言われている中で、4000万人という日本のインバウンドは全人口の30％程度に過ぎず、これが政府が目標としている6000万人に達してもオーバーツーリズムとは言えないとした。

また、オーバーツーリズムの定義は「その地域の住民と、訪れている外国人の双方がオーバーツーリズムであると感じること」であり、例えば最近オーバーツーリズムだと言われる京都では、住人に聞いても、訪問した外国人観光客に聞いてもそうは言わない。

つまり日本でオーバーツーリズムと言っているのは、外国人が日本に入ってきていることを良しとしない人たちの飛躍した考えで「煽っているだけ」と主張する。

「マスツーリズム」への対応力

デービッド・アトキンソン氏：

京都ではバスが混んでるとよく言われるが、バスが混んでるのであれば本数増やせばいいだけの話ではないか。外国人旅行者が6000万人になったとしても、日本国民の半分ぐらいにしかならない。オーバーツーリズムではなくて、地方自治体が、「マスツーリズム」に対応ができてないということだと思います。

アトキンソン氏は、地方自治体はインバウンドでメリットを受け取るのだから、デメリットについては「オーバーツーリズム」として国にお任せ、というのは筋違いだと指摘。ゴミの問題があるのであれば、ゴミ箱を設置したり、バスが混んでるのであれば、バスを増やせば良い。観光客のルールの問題があるのならば、それに対して自治体として対処するべきだと言う。日本では夏休みや年末年始に高速道路が渋滞したり、日光のいろは坂では長蛇の列ができる。オーバーツーリズムを主張する前に、まず国内の観光客の「マスツーリズム」の対応を地域が行うべきだと指摘する。

6000万人に持って行くための投資に

では、アトキンソン氏が考える「出国税」の使い道はどのようなものなのか。

デービッド・アトキンソン氏：

2030年までに、（インバウンドを）6000万人に持っていかなきゃいけないということになっています。（これまでの出国税の）1000円というのは、1000万人ぐらいだったインバウンドを4000万人に持っていくための1000円でしたので、6000万人に持っていくために、3000円にするっていうことは、筋が通っていると思います。

アトキンソン氏によると、インバウンドを4000万人に持っていくためにはそこまでのインフラ投資は必要なかったが、これを6000万人まで持って行くためには政府の予算が必要になると言います。

外国人観光客ではじめて日本に来る人は、東京、大阪、京都に行くが、6000万人に持っていくためにはリピーターを増やさなければならない。全く同じところをリピートするわけがないので、新しい観光地の整備をしなければならない。そのために政府の投資が必要だという。

例えば、昭和の時代、社員旅行とか、団体旅行とか、そういう目的に作られた大きな廃屋のホテルがいっぱいある。こうした廃屋の撤去は、徹底的に行うべき。そして、新しい、もう少しこじんまりした単価の高いホテルの建築や、既存のホテルであっても、居室を大きくして風呂を部屋付にするなど工夫が必要だと指摘する。

また、多言語対応とか、解説案内板の設置であるとか、地方でそういう、日本人も外国人も誰もが行きたいような観光地になるための整備に、3000円の出国税を使うべきだと提案する。

「日本人の負担はおかしい」を否定

出国税の増税で、日本人が海外旅行をする際にも3000円を払うことになり、外国人旅行者のための施策に日本人が税金を納めるのはおかしいのではないか、という声もある。この点について聞くと、アトキンソン氏は明確に否定した。

デービッド・アトキンソン氏：

その考え方、不適切な考え方だと思います。そもそも、出国税は日本人が海外に行った時にも払うが、入国税に切り替えたからって言って、戻ってきた時には払うことになります。出国税なのか、入国税によって、その本質が変わるとか、その負担が減ることはありません。

もう一つあるのは、例えば、インフラの整備として出国する時のいろんな、空港の整備だとかも、出国税から実際に負担されています。例えば顔認証っていうのは、日本人もそのメリットを受けている。国内のいろんな観光地の整備も、別に外国人の利益に限定されているわけでもないので、外国人のためという名目で、実際に整備されたいろんな観光地は、日本人の訪問者もかなり増えている。日本人観光客も、そのメリット受けてるわけです。

今回の出国税増税では、その使い道の一つに日本人のパスポートの手数料の割引が検討されているという。この点についてアトキンソン氏に聞くと…

デービッド・アトキンソン氏：

日本人のパスポートの手数料を、非常に安くすることによって、それで、メリットを与えるっていうこと言われていますが、私としてはある程度そういうメリットがあったとしても、今言われているような、1万円安くするっていうようなことはおかしいと思います。外国人観光客を年間6000万人、消費額25兆円まで持っていくために必要なお金なので、その大きな外貨を獲得するための金を国内の、日本人のパスポートの手数料を安くするのにつかうのは、明確な国益の損失、機会損失になります。

「マナー押しつけるのは酷」

また、出国税を海外旅行者のマナーの啓発使うべきだとということについても明確に反対する。

規則、法律の違反については警察が対応するべきだし、そもそもマナーの概念は国や文化で差異があり、国内でも地域によって違ったりする。そうしたマナーを外国人観光客に押しつけるのは酷だという。

デービッド・アトキンソン氏：

私たちイギリス人からすると、イギリス人として細かいマナーがいっぱいありますけども、日本人は、そのそういうマナーを100％守ってるかっていうと守っていません。で、日本人としても日本人としてのマナーはイギリス人からするともうありえないマナーっていうこともあるんですけども、それを指摘するのかと指摘しませんし、違う国だからそれはしょうがないよねっていうことで片付けることは、非常に多いと思います。

設備投資は日本人の利益にも

アトキンソン氏は、インバウンド政策の要は、日本の人口減少と高齢化にあるという。

少子高齢化によってすでに日本人観光客は、かなり大きく減っていて、これからも大きく減っていくことになる。インバウンド政策は、その問題を解決するために始まったもので、外国人観光客6000万人に持っていくっていうのは、その目的を達成するためのものだという。

そして、外国人観光客は、日本人の観光客に対して、一人当たりだいたい4倍ぐらいの単価を消費する。例えば、日本人の観光客は年間だいたい4億5000万ぐらいで、4000万人の外国人観光客はその1/10に過ぎない。でも、外国人は一回の旅行でだいたい10日間ぐらいは観光するし、全体の観光消費のうちの1/3を占めるという。

また、年末年始や夏休みや土日に集中する日本人の旅行と違い、平日もほとんどもう毎月毎月まんべんなく平準化されているので、その価値は計り知れないという。

そのため日本は海外旅行客をさらに増やし、税収により設備投資を行って、外国人も日本人も楽しめる観光地を作り出す必要がある。出国税3000円はそのためにこそ使うべきだというのだ。

設備投資、というと、鉄道や高速道路など交通手段の充実が思い浮かぶが、アトキンソン氏はかならずしもそれがインバウンドにつながるとは考えていない。その好例が、関東の名湯地、草津温泉に見られるという。

デービッド・アトキンソン氏：

例えば、草津温泉見れば、交通の便がかなり悪いんですけども、町としてその徹底的に整備することによって、交通が交通の便が良くないにもかかわらず、常に人が来ていて、大きく潤ってるっている。行きたくもないようなところの交通の便が良くなったからといって行くかというと行かない。設備投資をするっていうことは、その地域に行って、有益と言いますか、非常に楽しい幸せの時間を、そこに過ごすことが目的なので、そういうようなところがあれば別に交通が良くても悪くても人が行きます。

特にインバウンドの場合は、自分の有給休暇を使って、海外から来るためのかなりの金額を使ってくるので、高いハードルがあがるという。外国人に来てもらうためには整備が必要で、整備さえすれば、日本人だって行きたいという気持ちになる。そういうような、好循環を作る必要がある。

そういう意味では、観光開発に国籍は関係無いのだとアトキンソン氏は指摘する。

日本の人口が減少して、高齢化すると日本人だけでは高い単価を求めての整備はできない。それなら海外から来てもらって、かなり高い単価を取って、そこでもうけて、その金で整備をして、地元の人たちの給料を高くする。そういう意味でインバウンド政策に国籍は関係なくて、盛り上げていくための設備投資の原資をどう調達するかの問題にすぎない。

そういう意味でインバウンドと国内の観光を賢く組み合わせることによって、ベストな観光戦略を実現することは可能だ、と強調した。

（取材：フジテレビ政治部 高橋洵）