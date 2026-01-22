冬に行きたい「静岡県の穴場秘境」ランキング！ 2位「寸又峡・夢のつり橋」を抑えた1位は？【2026年調査】
新春のリフレッシュのために、まずは心の中をまっさらにしてみませんか。冬の寒さが生む透明感あふれる景色は、私たちの感性を鋭くさせてくれます。今回ご紹介するのは、静寂の中に力強い気配が漂う、知る人ぞ知るエリア。自分自身を見つめ直す、冬の静かな旅の目的地を提案します。
All About ニュース編集部では、2026年1月15〜16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「静岡県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「アクセスは、少し難しいが冬場は、混雑していなく静かな絶景を楽しめる 温泉が近いから雪見温泉しつつ楽しめるスポット」（30代男性／山梨県）、「寸又峡の夢のつり橋は絶景で、冬の静けさが楽しめそうだからです」（50代男性／大阪府）、「『死ぬまでに渡りたい世界の徒歩吊り橋』に選ばれた名所ですが、冬は格別の静けさです」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
回答者からは「山深い安倍川源流にある秘境で、冬は雪景色に包まれた静けさの中、源泉かけ流しの湯で体の芯まで温まれるから。人が少なく、雪見露天と澄んだ空気をゆったり楽しめる“本当に落ち着く穴場”だから」（30代男性／静岡県）、「武田信玄の隠し湯ということなので、ぜひ行ってみたい」（50代女性／長野県）、「冬に訪れて温泉でほっこりしたい」（50代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：寸又峡・夢のつり橋／74票2位にランクインしたのは、川根本町にある「寸又峡・夢のつり橋」です。エメラルドグリーンの湖面に架かる長さ90mの吊り橋は、静岡を代表する絶景スポットの1つ。冬は周囲の山々が静寂に包まれ、湖水の透明度がより一層増す季節です。
1位：梅ヶ島温泉郷／79票1位に輝いたのは、葵区の最北端に位置する「梅ヶ島温泉郷（うめがしまおんせんきょう）」でした。標高約1000m、安倍川の源流域に位置する歴史ある湯の里です。冬には「静岡の奥座敷」らしい深い雪に覆われることもあり、まさに隠れ里のような情緒が漂います。
