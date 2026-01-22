「もう付き合う流れやん」かまいたち濱家、北川景子とのやりとりに反響「仲良しなんだ〜」「好感もちもちすぎる」
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一さんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の北川景子さん主演の映画を見たことを報告しました。
【濱家隆一＆北川景子が“付き合う流れ”!?】
北川さんは同ポストを引用。「わ！お忙しいのにありがとうございます」と感謝しました。それに対し濱家さんは22日、「北川さん とんでもないです！面白かったです、痺れました。。ありがとうございます」と反応しています。
このやりとりにファンからは「北川景子さんに絡んでもらえたら僕がするであろうリアクションと同じで好感もちもちすぎる」「もう付き合う流れやん」「仲良しなんだ〜」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「好感もちもちすぎる」濱家さんは21日、「仕事おわりに鑑賞してきました オモロかったー!! #絶対に観に行った方が良い #ナイトフラワー」とつづり、自撮りショットを投稿。北川さんが主演を務める映画『ナイトフラワー』を見に行ったようで、チケットを手に持っています。
