ホンダのメキシコ法人は2025年12月22日、高級車ブランド「ACURA（アキュラ）」のラインナップに現地生産のクロスオーバーSUV「ADX」が加わったことで、同ブランドの地位が一段と強化されたと発表しました。

アキュラはホンダが海外で展開する高級車ブランドです。メキシコ市場におけるラインナップは、SUVが小型のADX、中型の「RDX」、大型の「MDX」、セダンが「インテグラ」の計4車種で構成されています。

全ラインナップのうち最も新しいのが2025年3月に発売されたADXです。アキュラ初のメキシコ生産ということもあり、現地では話題を集め、販売も好調。アキュラのラインナップのなかで最も売れているモデルとなっています。

若い世代をメインターゲットに据えており、インテグラのスポーティで若々しいデザインとダイナミックなドライビングエクスペリエンスを融合させているのが特徴です。

ボディサイズは全長4718mm×全幅1840mm×全高1620mm、ホイールベース2655mm。国内で販売されるクルマで言えばトヨタ「ハリアー」ほどのサイズ感です。

パワーユニットは1.5リッター直列4気筒VTECガソリンエンジンで最高出力190馬力、最大トルク179lb-ftを発生します。トランスミッションはCVT、駆動方式は4WD。5種類の走行モードを備え、ドライバー好みの走りを楽しめるようになっています。

エンターテインメント機能は充実しており、9インチカラータッチスクリーンやワイヤレス対応のApple CarPlay/Android Autoはもとより、15スピーカーのBang&Olufsen製プレミアムオーディオシステムも標準装備しています。

安全面では、アキュラの先進運転支援システム「AcuraWatch」をはじめとする優れた性能が評価され、米国道路安全保険協会（IIHS）による安全性能評価の最高賞「トップセーフティピック（TSP）」を受賞しました。

ボディカラーはホワイト、ダークグレー、ブラック、シルバー、レッドの全5色。価格は89万9900ペソ（約780万円）からとなっています。

若い世代をはじめ新たな顧客層を獲得したことで、アキュラブランドの存在感はメキシコ市場において、さらに高まっていきそうです。