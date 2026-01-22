【早期天候情報】北陸地方、東海地方、近畿地方で「この時期としては10年に1度程度」の著しい低温となる可能性 気象庁発表 全国の天気を画像で
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は２２日、「低温に関する早期天候情報」を発表しました。
■北陸地方は
低温に関する早期天候情報（北陸地方）
令和８年１月２２日１４時３０分
新潟地方気象台 発表
北陸地方 １月２８日頃から かなりの低温
かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下
北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、１月２８日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■東海地方は
低温に関する早期天候情報（東海地方）
令和８年１月２２日１４時３０分
名古屋地方気象台 発表
東海地方 １月２９日頃から かなりの低温
かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下
東海地方の向こう２週間の気温は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、１月２９日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情
報等に留意してください。
■近畿地方は
低温に関する早期天候情報（近畿地方）
令和８年１月２２日１４時３０分
大阪管区気象台 発表
近畿地方 １月２９日頃から かなりの低温
かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下
近畿地方の向こう２週間の気温は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、１月２９日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情
報等に留意してください。
■全国の天気を地方ごとに（山形）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2418366?display=1