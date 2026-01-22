■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は２２日、「低温に関する早期天候情報」を発表しました。

■北陸地方は

低温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年１月２２日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 １月２８日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、１月２８日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■東海地方は

低温に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年１月２２日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 １月２９日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

東海地方の向こう２週間の気温は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、１月２９日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情

報等に留意してください。

■近畿地方は

低温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年１月２２日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 １月２９日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下

近畿地方の向こう２週間の気温は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、１月２９日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情

報等に留意してください。

