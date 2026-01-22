３２ｃｍの積雪「顕著な大雪に関する気象情報」発表の滋賀・彦根市の状況は？　“最長寒波”到来で関西でも雪の影響相次ぐ　ホームセンターでは寒さ対策グッズの売上が急増

日本列島を襲う今季“最強”寒波。関西でも雪による影響が相次いでいます。



滋賀県彦根市では１月２２日午前４時までの６時間に２５ｃｍの雪が降り、気象台は「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。



この強い雪は夕方にかけて続く見込みで、大雪による車の立ち往生など大規模な交通障害が発生する可能性があります。



「ちょっと困りますね。こんなに雪はいらないです」

「こんなに積もっているとは思いませんでした。朝早く起きて出勤するように心がけました」





また、最大で４５ｃｍの積雪（午後３時時点）となった兵庫県豊岡市。一晩で道路は、すっぽりと雪に覆われ多くの人が雪かきに追われていました。「やはりしんどいですよね。一気に降るときついですよ。予想以上です。まだ３〜４日ほど除雪せなアカンのは心が折れます」京都府舞鶴市でも最大３９ｃｍの積雪（午後３時時点）に。こちらも多くの人が朝から雪かきに追われていましたが、犬を散歩する人の姿も。「朝に急に雪が積もったので犬ばっかり喜んでいる。大変ですね。私が歩かなしゃあない」多くの観光客でにぎわう京都・嵐山でも雪が降りました。「きょうは寒いです。足元も怖いです」「きのうよりさらに寒くて耳がニット帽をかぶっていてもかじかむぐらい」一方、大阪市内では…（記者リポート）「午前８時過ぎです。通勤する人が多く行き交う淀屋橋周辺ですが、あちら（電光掲示板）を見てみると０℃と表示されています」大阪市の２２日朝の最低気温は０．５℃。雪は降りませんでしたが、厳しい寒さとなりました。「歩いているときはいいんですけど信号待ちでとまると…。子どもがいるんですけど朝全然起きてこなかったです…」中にはこんな人も。「（Ｑいまは何をしている？）通勤です。（Ｑどこから走ってきた？）東大阪です。今で８ｋｍです。家を出て２００ｍぐらい走ったらだんだん熱くなって、いまもちょっと汗が出ている」一方、大阪市内にあるホームセンターでは…（コーナン関目店・渡邉典行副主事）「寒波の影響もありましたので敷きパッドや毛布、電気ストーブや電気カーペットがよく売れている」寒さ対策グッズの売上が急増！電気カーペットや電気ストーブは先週の１．５倍。毛布は４倍の売上だということです。（客）「（Ｑ買ったものは？）ガスボンベつきのガスストーブを買いました。（Ｑこの寒さで？）そうですね」▽今の雪の状況は？記者が現地からリポート今の雪の状況はどうなっているのか？「顕著な大雪に関する気象情報」が発表された彦根市のＪＲ彦根駅前から記者のリポートです。「午後３時５０分現在、雪はパラパラ降っているような状況です。一時は吹雪いていたため、あたり一面、雪が積もっている様子が確認できます。１ｋｍほど離れた場所に彦根城がありますが、吹雪いていた時間帯はその様子が確認できないほどでした」「気象庁によりますと、午後３時時点の彦根市の積雪は３２ｃｍ。今朝は多くの人が雪かきに追われていました」「また、『顕著な大雪に関する気象情報』は、短時間の大雪の影響で大規模な交通障害が発生する可能性の高い状況を想定していて、不要な外出は控えるなど注意が必要です」