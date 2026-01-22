Ì±ÊüÏ¢¡¢´ë¶ÈÅý¼£¤Î»Ø¿ËÀ©Äê¡¡¥Õ¥¸ÌäÂê¼õ¤±¡¢4·î¤Ë»Ü¹Ô
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Ì±ÊüÏ¢¤Ï22Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ê´ë¶ÈÅý¼£¡Ë¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÌ±´ÖÊüÁ÷¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»Ø¿Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¡¢4·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ì±Êü³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¸¢¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¼ÒÆâÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢ÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡½ÅÂç¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤¿¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¡¾Ú¿³µÄ²ñ¡×¤â4·î1Æü¤ËÀßÃÖ¡£¿³µÄ²ñ¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¤äÊÛ¸î»Î¤é³°ÉôÀìÌç²È¤òµÄÄ¹¤È¤·¡¢Ì±ÊüÏ¢¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤é¤¬°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡»Ø¿Ë¤Ï¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤ÎÅ°Äì¡×¡ÖÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¡×¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¡×¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£