¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡Â§ËÜ¹·Âç¤ÎÆþÃÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿±ï¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈàºÆ¶¦±éá¤È¤Ê¤ë¡£³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ³ÚÅ·¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£´£³¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÎÁ°¤Ë¡¢Â§ËÜ¤«¤éÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¤Þ¤¿¤Í¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿±ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢Èà¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤ÏÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£±¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö£²£°£°¾¡¡×¤ÏÄÌ²áÅÀ¤À¡£¡Ö£²£°£°¾¡¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤ÆµîÇ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯´ÖÅê¤²È´¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï°ìÈÖ¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥×¥í£²£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÄÃæ¾¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò£±Ç¯´Ö¼é¤êÈ´¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£