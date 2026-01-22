広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、制服姿のプリクラ公開「平成ギャルすぎる」「現役女子高生みたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが1月21日、自身のInstagramを更新。制服姿のプリクラを公開し、反響が寄せられている。
【写真】カープ小園選手の美人妻「平成ギャルすぎる」話題の制服姿
渡辺は「コリだけのためのヘアメしてり」（※原文ママ）と、この撮影のために特別なヘアメイクを施して撮影に臨んだことを紹介。Yシャツにカーディガンとチェック柄スカートを合わせた制服に身を包み、平成時代のギャルを彷彿とさせるプリクラを載せている。
この投稿に、ファンからは「平成ギャルすぎる」「現役女子高生みたい」「ヘアメイクもバッチリ決まってます」「懐かしい雰囲気で最高」「どんなスタイルも似合っていて流石」といった声が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カープ小園選手の美人妻「平成ギャルすぎる」話題の制服姿
◆渡辺リサ、制服姿のプリクラを披露
渡辺は「コリだけのためのヘアメしてり」（※原文ママ）と、この撮影のために特別なヘアメイクを施して撮影に臨んだことを紹介。Yシャツにカーディガンとチェック柄スカートを合わせた制服に身を包み、平成時代のギャルを彷彿とさせるプリクラを載せている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「平成ギャルすぎる」「現役女子高生みたい」「ヘアメイクもバッチリ決まってます」「懐かしい雰囲気で最高」「どんなスタイルも似合っていて流石」といった声が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】