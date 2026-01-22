AAA宇野実彩子、ほっそり美脚際立つミニ丈キャミドレス姿披露「スタイルが神」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】AAAの宇野実彩子が1月21日、自身のInstagramを更新。淡いカラーのキャミソールドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
宇野は「ファンクラブのみんなへ特別な」とつづり、スタジオで撮影中のショットを2枚投稿。美しい脚のラインが際立つ淡い紫色のミニ丈キャミソールドレスに身を包み、両腕を広げたポーズで自然な笑顔を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「可愛い」「2度見した」「笑顔に癒される」「透明感すごい」「スタイルが神」「お肌がツヤツヤ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
