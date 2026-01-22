東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、贈賄の罪に問われている出版大手「KADOKAWA」の元会長に対し、東京地裁は懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

「KADOKAWA」の元会長・角川歴彦被告（82）は、オリンピックのスポンサーに選定してもらいたいなどと大会組織委員会元理事の高橋治之被告に依頼し、謝礼としておよそ6900万円の賄賂を渡した罪に問われています。

角川被告側はこれまでの裁判で、「角川被告には決裁権限がなく、部下からの報告や相談を受ける立場になかった」などと無罪を主張していました。

東京地裁はきょうの判決で、「重要事項については角川被告の意向を踏まえた経営判断がなされていた」と指摘したうえで、「利己的な動機から高額な賄賂を供与するなど厳しい非難が妥当する。世界最大規模のスポーツの祭典に汚点が残ることとなった」などとして、角川被告に懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。