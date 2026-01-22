元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）と、同じくモー娘OGでタレントの石川梨華（41）が、21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。矢口のSNSに石川が出演を約束した。

石川が矢口に「TikTokやってますよね」と言うと、矢口は「最近始めたんですよ」と話した。「すっごい顔、変わる。あのエフェクトで」と笑った。「後ろを向いて、前を向くみたいな時に、顔がちょっと外れる。ダンス動画でエフェクトが外れる時があるから、それだけ気を付けて」と笑わせた。

石川が「TikTok、やることないですけど」と言うと、矢口が「やってよ」。すると石川は「じゃあ今度、矢口さんのに出してください」と話した。矢口はその場で「すぐ出てよ」と即決。

矢口が「（自身のTikTokが）本物だって皆さんに伝わっていないんです。エフェクトをかけすぎて。『矢口に似てるけど、本物ですか？』って。そのコメントがいちばん多いんだから。『辻ちゃんに似てるな』とか『矢口さんに似てるんですけど、公式ですか』みたいな」と言うと、石川は爆笑。公式マークが「まだついていないんですよ。付け方がわからなくて」と話した。

そして「ぜひ梨華ちゃん、TikTok、お願いします」とあらためてオファー。石川は「ぜひぜひ。TikTokデビュー、矢口さんのところで」と快諾した様子だった。