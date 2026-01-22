中国地方 今後の雪は？

気象庁によりますと、中国地方では、上空約１５００メートルに氷点下１２度以下の寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置が続いています。

降雪のピークは過ぎましたが、２２日夜遅くにかけて寒気の影響が残る見込みです。

山陰では、引き続き２２日夜遅くにかけて、雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。

四国地方 今後の雪は？

四国地方では、２３日夜遅くから２４日午後にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。



四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下１２度以下の寒気が流れ込んでおり、冬型の気圧配置が強まっています。さらに２３日から２４日にかけては、四国地方の上空約５５００メートルに、氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



四国地方では、２３日夜遅くから２４日午後にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。



▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２２日（木）

気象庁によりますと、



中国地方では



２２日１２時から２３日１２時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ２０センチ

山陽 平地 ８センチ

山陰 山地 ５０センチ

山陰 平地 ３０センチ



四国地方では



２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ３センチ

山地 ２０センチ



が予想されています。

２３日（金）

２４日（土）

気象庁によりますと、四国地方では



２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 １センチ

山地 １０センチ



が予想されています。

２５日（日）

２６日（月）

２７日（火）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

