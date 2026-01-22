【中国・四国地方の雪 どうなる？】中国地方は降雪のピーク過ぎるも22日夜遅くにかけて寒気の影響が残る見込み 四国地方は23日夜遅くから24日午後にかけて山地を中心に大雪、平地でも積雪となるおそれ 22日（木）～27日（火）雪雨シミュレーション【気象庁 22日現在】
中国地方 今後の雪は？
気象庁によりますと、中国地方では、上空約１５００メートルに氷点下１２度以下の寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置が続いています。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 中国・四国地方の雪雨シミュレーション
降雪のピークは過ぎましたが、２２日夜遅くにかけて寒気の影響が残る見込みです。
山陰では、引き続き２２日夜遅くにかけて、雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。
四国地方 今後の雪は？
四国地方では、２３日夜遅くから２４日午後にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下１２度以下の寒気が流れ込んでおり、冬型の気圧配置が強まっています。さらに２３日から２４日にかけては、四国地方の上空約５５００メートルに、氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
四国地方では、２３日夜遅くから２４日午後にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２２日（木）
気象庁によりますと、
中国地方では
２２日１２時から２３日１２時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
山陽 山地 ２０センチ
山陽 平地 ８センチ
山陰 山地 ５０センチ
山陰 平地 ３０センチ
四国地方では
２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 ３センチ
山地 ２０センチ
が予想されています。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２３日（金）
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２４日（土）
気象庁によりますと、四国地方では
２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 １センチ
山地 １０センチ
が予想されています。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２５日（日）
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２６日（月）
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２７日（火）
予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション