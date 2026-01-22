鈴木福が自身のInstagramを更新。本日1月22日にデビュー6周年を迎えたSixTONESを祝福した。

【動画】SixTONES「こっから」を踊る鈴木福（2枚目）【写真】『ZIP!』に出演したSixTONESの集合ショット

■鈴木福がSixTONESのデビュー6周年を祝福

1月22日、SixTONESは鈴木が木曜パーソナリティーを務める朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）に出演した。

鈴木は「SixTONESのみなさん デビュー6周年おめでとうございます！！『MILE SixTONES』聴きまくります！」と祝福。「ZIP楽しかった～！勝手に告知してすみません…」と放送を振り返り、1月21日に発売されたばかりのアルバム『MILE SixTONES』の初回盤A・初回盤B・通常盤を手に持ち、にっこりと笑う写真を投稿した。

2枚目には、歌いながら軽快なステップで踊る動画も。SixTONESが2023年6月にリリースした「こっから」を踊っているようで、投稿には「放送前に「こっから」を踊ってたらマネージャーさんに撮られた」と綴られている。

SNSでは、「福くんのダンス姿カッコいい」「ダンス上手い」「ノリノリでかわいい！」「普通に踊れちゃうのがスゴイ」「こっから、難しいのに上手！」「ステップめちゃうま」などの反響が寄せられている。

■SixTONES6人がモノトーンコーデで『ZIP!』に登場

なお、『ZIP!』の公式SNSには、SixTONESのオフショットが公開。「デビュー日以来6年ぶり！ #SixTONES が全員揃ってスタジオに」というコメントと共に、黒と白のモノトーンコーデで合わせた6人が横一列に並んだ集合ショットが投稿されている。