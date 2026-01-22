【↑】日経平均 大引け｜ 6日ぶり反発、米欧対立懸念の後退で買い優勢 (1月22日) 【↑】日経平均 大引け｜ 6日ぶり反発、米欧対立懸念の後退で買い優勢 (1月22日)



日経平均株価

始値 53327.39

高値 53922.53

安値 53242.38

大引け 53688.89(前日比 +914.25 、 +1.73％ )



売買高 24億1484万株 (東証プライム概算)

売買代金 7兆2139億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は6日ぶり反発、上げ幅は一時1100円超

２．「グリーンランド関税」撤回でＴＡＣＯトレード

３．米SOX最高値で半導体株選好

４．金利上昇一服も安心材料に

５．前日決算発表のディスコがストップ高



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比588ドル高と3日ぶりに反発した。トランプ大統領が反発する欧州への追加関税を撤回したことが好感された。



東京市場では、欧米の対立懸念が和らぐなかで主力株に買い戻しが入り、日経平均株価は一時1100円を超す上昇となった。



デンマーク自治領のグリーンランドを巡り、米国による領有に反対する欧州8ヵ国に対して関税を課す方針を表明していたトランプ米大統領は21日、一転して関税を見送る考えを明らかにした。これを受け、「ＴＡＣＯ（トランプはいつも尻込みする、という英文の頭文字をとった造語）」トレードが再燃し、前日の米株式市場で主要3指数はそろって1％を超す上昇。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は最高値を更新した。東京市場では21日の引け後に決算発表を行ったディスコ<6146>が、26年3月期が増益・増配となる見通しを示し、同社株がストップ高を演じたことも相まって、半導体関連への物色意欲が強まり、日経平均の押し上げに寄与した。更に、財政悪化の警戒から急上昇していた国内の長期金利が低下を続けたことも、主力株に対する買い安心感をもたらした。



個別では、ディスコに加えて、ソフトバンクグループ<9984>が急伸。キオクシアホールディングス<285A>が売買代金トップで株価水準を大きく切り上げ、レーザーテック<6920>やアドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>が高く、日東紡績<3110>やＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>、芝浦メカトロニクス<6590>が値を飛ばした。ＴＯＴＯ<5332>やＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911>、いちよし証券<8624>も買われ、三井不動産<8801>や塩野義製薬<4507>、三井化学<4183>が堅調推移。エス・エム・エス<2175>が大幅高となった。



半面、ソニーグループ<6758>や任天堂<7974>が冴えない展開。三菱重工業<7011>や住友金属鉱山<5713>が値を下げ、川崎重工業<7012>やイオン<8267>が下値を模索。東京電力ホールディングス<9501>や神戸物産<3038>が安く、東洋エンジニアリング<6330>とミツバ<7280>、第一稀元素化学工業<4082>が急落した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、東エレク <8035>、ディスコ <6146>、レーザーテク <6920>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約874円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、イオン <8267>、ソニーＧ <6758>、豊田通商 <8015>、コナミＧ <9766>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約152円。うち106円はファストリ1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は26業種。上昇率の上位5業種は(1)ガラス・土石、(2)情報・通信業、(3)金属製品、(4)石油・石炭、(5)鉄鋼。一方、下落率の上位5業種は(1)小売業、(2)その他製品、(3)保険業、(4)非鉄金属、(5)食料品。



■個別材料株



△エスエムエス <2175> [東証Ｐ]

オアシスが7％超の大株主に急浮上し株高思惑膨らむ。

△ジー・スリー <3647> [東証Ｓ]

「系統用蓄電池事業部門」新設を材料視。

△フジプレアム <4237> [東証Ｓ]

ペロブスカイト太陽電池関連の中低位株に投資資金の攻勢加速。

△スタートＬ <477A> [東証Ｇ]

シンガポールのパーム・インベストメントの5％超保有が判明。

△レントラックス <6045> [東証Ｇ]

貴金属事業手掛ける企業を子会社化。

△ディスコ <6146> [東証Ｐ]

高付加価値製品好調で想定以上の好決算に。

△電子材料 <6855> [東証Ｓ]

ＨＢＭ向けプローブカード好調で収益上振れ観測も。

△ミナトＨＤ <6862> [東証Ｓ]

メモリー需要急増で追い風強力。

△ローム <6963> [東証Ｐ]

「総還元性向100％以上計画」との報道。

△いちよし <8624> [東証Ｐ]

4～12月期最終益は速報値で8割増。



▼住友鉱 <5713> [東証Ｐ]

グリーンランド懸念後退し金価格は時間外で下落。

▼東電ＨＤ <9501> [東証Ｐ]

「柏崎刈羽原発6号機の稼働作業を中断」との報道。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ディスコ <6146>、(2)エスエムエス <2175>、(3)ＳＢＧ <9984>、(4)タツモ <6266>、(5)ＴＯＴＯ <5332>、(6)メイコー <6787>、(7)スクリン <7735>、(8)日東紡 <3110>、(9)いちよし <8624>、(10)キオクシア <285A>。

値下がり率上位10傑は(1)稀元素 <4082>、(2)ミツバ <7280>、(3)東洋エンジ <6330>、(4)東邦鉛 <5707>、(5)イオン <8267>、(6)古野電 <6814>、(7)川重 <7012>、(8)Ａクリエイト <8798>、(9)冨士ダイス <6167>、(10)ＧＭＯインタ <4784>。



【大引け】



日経平均は前日比914.25円(1.73％)高の5万3688.89円。ＴＯＰＩＸは前日比26.68(0.74％)高の3616.38。出来高は概算で24億1484万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1298、値下がり銘柄数は268となった。東証グロース250指数は715.87ポイント(4.93ポイント安)。



［2026年1月22日］





株探ニュース

