

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59208.04 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56504.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55500.95 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55417.05 ボリンジャー:＋2σ(26週)

54857.46 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54011.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)



53688.89 ★日経平均株価22日終値



53514.15 6日移動平均線

53210.76 ボリンジャー:＋1σ(25日)

52838.23 均衡表転換線(日足)

52522.60 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51832.80 新値三本足陰転値

51626.07 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51565.55 均衡表基準線(日足)

51564.06 25日移動平均線

51499.64 均衡表転換線(週足)

51033.42 13週移動平均線

50151.76 75日移動平均線

50029.93 均衡表雲上限(日足)

49917.37 ボリンジャー:-1σ(25日)

49544.25 ボリンジャー:-1σ(13週)

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48270.67 ボリンジャー:-2σ(25日)

48055.07 ボリンジャー:-2σ(13週)

47835.09 26週移動平均線

47168.92 均衡表基準線(週足)

46623.97 ボリンジャー:-3σ(25日)

46565.90 ボリンジャー:-3σ(13週)

44044.11 ボリンジャー:-1σ(26週)

43449.05 200日移動平均線

40253.13 ボリンジャー:-2σ(26週)

38061.28 均衡表雲上限(週足)

36462.15 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 60.59(前日60.08)

ST.Slow(9日) 64.06(前日71.76)



ST.Fast(13週) 89.00(前日84.08)

ST.Slow(13週) 81.97(前日80.33)



［2026年1月22日］



株探ニュース

