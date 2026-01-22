　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59208.04　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56504.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55500.95　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55417.05　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
54857.46　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54011.77　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

53688.89　　★日経平均株価22日終値

53514.15　　6日移動平均線
53210.76　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
52838.23　　均衡表転換線(日足)
52522.60　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51626.07　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51564.06　　25日移動平均線
51499.64　　均衡表転換線(週足)
51033.42　　13週移動平均線
50151.76　　75日移動平均線
50029.93　　均衡表雲上限(日足)
49917.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49544.25　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48270.67　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48055.07　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47835.09　　26週移動平均線
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46623.97　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46565.90　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44044.11　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43449.05　　200日移動平均線
40253.13　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28　　均衡表雲上限(週足)
36462.15　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　60.59(前日60.08)
ST.Slow(9日)　　64.06(前日71.76)

ST.Fast(13週)　 89.00(前日84.08)
ST.Slow(13週)　 81.97(前日80.33)

［2026年1月22日］

株探ニュース