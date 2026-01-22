[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1471銘柄・下落1428銘柄（東証終値比）
1月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2979銘柄。東証終値比で上昇は1471銘柄、下落は1428銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが118銘柄、値下がりは98銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は25円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3917> アイリッジ 638 +111（ +21.1%）
2位 <7603> ジーイエット 180.5 +25.5（ +16.5%）
3位 <6327> 北川精機 1076 +122（ +12.8%）
4位 <2459> アウン 246.5 +8.5（ +3.6%）
5位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
6位 <9267> Ｇｅｎｋｙ 4760 +150（ +3.3%）
7位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 375 +11（ +3.0%）
8位 <8908> 毎コムネット 875 +23（ +2.7%）
9位 <4507> 塩野義 3100 +75.0（ +2.5%）
10位 <3624> アクセルＭ 84 +2（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3997> Ｔワークス 490 -31（ -6.0%）
2位 <3753> フライト 156.2 -8.8（ -5.3%）
3位 <6486> イーグル工 3230.5 -149.5（ -4.4%）
4位 <7698> アイスコ 2554.1 -105.9（ -4.0%）
5位 <9818> 大丸エナ 2312.1 -87.9（ -3.7%）
6位 <1551> スタンダ２０ 6330 -220（ -3.4%）
7位 <6403> 水道機 3510.5 -89.5（ -2.5%）
8位 <282A> ＧＸ半導１０ 1780.1 -43.9（ -2.4%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 680 -15.5（ -2.2%）
10位 <7416> はるやまＨＤ 748 -17（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4507> 塩野義 3100 +75.0（ +2.5%）
2位 <1808> 長谷工 3280.5 +40.5（ +1.2%）
3位 <4901> 富士フイルム 3254.3 +35.3（ +1.1%）
4位 <9021> ＪＲ西日本 3203.4 +33.4（ +1.1%）
5位 <4452> 花王 6204.7 +62.7（ +1.0%）
6位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5561.1 +48.1（ +0.9%）
7位 <6273> ＳＭＣ 62411 +511（ +0.8%）
8位 <5401> 日本製鉄 685.2 +4.9（ +0.7%）
9位 <4324> 電通グループ 3087.5 +21.5（ +0.7%）
10位 <5706> 三井金属 21834 +149（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 680 -15.5（ -2.2%）
2位 <6988> 日東電 3623.7 -50.3（ -1.4%）
3位 <7832> バンナムＨＤ 4013.1 -54.9（ -1.3%）
4位 <6301> コマツ 5599.8 -51.2（ -0.9%）
5位 <6472> ＮＴＮ 379.3 -3.2（ -0.8%）
6位 <5711> 三菱マ 4330 -35（ -0.8%）
7位 <9007> 小田急 1693.3 -12.7（ -0.7%）
8位 <6723> ルネサス 2500 -17.5（ -0.7%）
9位 <7205> 日野自 403.2 -2.8（ -0.7%）
10位 <4021> 日産化 5403.9 -31.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
