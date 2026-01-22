　1月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2979銘柄。東証終値比で上昇は1471銘柄、下落は1428銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが118銘柄、値下がりは98銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は25円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3917>　アイリッジ　　　　　638　　+111（ +21.1%）
2位 <7603>　ジーイエット　　　180.5　 +25.5（ +16.5%）
3位 <6327>　北川精機　　　　　 1076　　+122（ +12.8%）
4位 <2459>　アウン　　　　　　246.5　　+8.5（　+3.6%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
6位 <9267>　Ｇｅｎｋｙ　　　　 4760　　+150（　+3.3%）
7位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　375　　 +11（　+3.0%）
8位 <8908>　毎コムネット　　　　875　　 +23（　+2.7%）
9位 <4507>　塩野義　　　　　　 3100　 +75.0（　+2.5%）
10位 <3624>　アクセルＭ　　　　　 84　　　+2（　+2.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3997>　Ｔワークス　　　　　490　　 -31（　-6.0%）
2位 <3753>　フライト　　　　　156.2　　-8.8（　-5.3%）
3位 <6486>　イーグル工　　　 3230.5　-149.5（　-4.4%）
4位 <7698>　アイスコ　　　　 2554.1　-105.9（　-4.0%）
5位 <9818>　大丸エナ　　　　 2312.1　 -87.9（　-3.7%）
6位 <1551>　スタンダ２０　　　 6330　　-220（　-3.4%）
7位 <6403>　水道機　　　　　 3510.5　 -89.5（　-2.5%）
8位 <282A>　ＧＸ半導１０　　 1780.1　 -43.9（　-2.4%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　680　 -15.5（　-2.2%）
10位 <7416>　はるやまＨＤ　　　　748　　 -17（　-2.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4507>　塩野義　　　　　　 3100　 +75.0（　+2.5%）
2位 <1808>　長谷工　　　　　 3280.5　 +40.5（　+1.2%）
3位 <4901>　富士フイルム　　 3254.3　 +35.3（　+1.1%）
4位 <9021>　ＪＲ西日本　　　 3203.4　 +33.4（　+1.1%）
5位 <4452>　花王　　　　　　 6204.7　 +62.7（　+1.0%）
6位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5561.1　 +48.1（　+0.9%）
7位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　62411　　+511（　+0.8%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　685.2　　+4.9（　+0.7%）
9位 <4324>　電通グループ　　 3087.5　 +21.5（　+0.7%）
10位 <5706>　三井金属　　　　　21834　　+149（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　680　 -15.5（　-2.2%）
2位 <6988>　日東電　　　　　 3623.7　 -50.3（　-1.4%）
3位 <7832>　バンナムＨＤ　　 4013.1　 -54.9（　-1.3%）
4位 <6301>　コマツ　　　　　 5599.8　 -51.2（　-0.9%）
5位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　379.3　　-3.2（　-0.8%）
6位 <5711>　三菱マ　　　　　　 4330　　 -35（　-0.8%）
7位 <9007>　小田急　　　　　 1693.3　 -12.7（　-0.7%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　　 2500　 -17.5（　-0.7%）
9位 <7205>　日野自　　　　　　403.2　　-2.8（　-0.7%）
10位 <4021>　日産化　　　　　 5403.9　 -31.1（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース