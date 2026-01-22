巨人は今オフ、多くの新戦力が加わり、チームの顔ぶれがガラッと変わった。

最年長は１９８８年生まれで今年３８歳の坂本勇人内野手と田中将大投手。

現状の支配下選手６３人を世代別、学年別に見ると

▽８８年度生まれ 田中将大投手、坂本勇人内野手

▽８９年度 小林誠司捕手、丸佳浩外野手

▽９０年度 則本昂大投手

▽９１年度 なし

▽９２年度 アルベルト・バルドナード投手、高梨雄平投手、甲斐拓也捕手、大城卓三捕手

▽９３年度 中川皓太投手、増田大輝内野手、松本剛外野手

▽９４年度 吉川尚輝内野手

▽９５年度 ボビー・ダルベック内野手

▽９６年度 森田駿哉投手、船迫大雅投手、泉圭輔投手、ライデル・マルティネス投手、岸田行倫捕手、スペンサー・ハワード投手

▽９７年度 フォレスト・ウィットリー投手、トレイ・キャベッジ外野手

▽９８年度 山崎伊織投手、又木鉄平投手、石川達也投手、平内龍太投手、郡拓也捕手、若林楽人外野手

▽９９年度 大勢投手、赤星優志投手、ブライアン・マタ投手、田中瑛斗投手、北浦竜次投手、湯浅大内野手、泉口友汰内野手、リチャード内野手、岡田悠希外野手、佐々木俊輔外野手

▽２０００年度 戸郷翔征投手、田中千晴投手、横川凱投手、山田龍聖投手、門脇誠内野手、増田陸内野手、萩尾匡也外野手

▽０１年度 西舘勇陽投手、竹丸和幸投手、堀田賢慎投手、井上温大投手、山瀬慎之助捕手、小浜佑斗内野手

▽０２年度 宮原駿介投手、浦田俊輔内野手、中山礼都外野手、荒巻悠内野手

▽０３年度 田和廉投手、山城京平投手、松浦慶斗投手、皆川岳飛外野手

▽０４年度 浅野翔吾外野手、三塚琉生外野手

▽０５年度

▽０６年度 石塚裕惺内野手、

▽０７年度 藤井健翔内野手