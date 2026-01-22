岡山芸術創造劇場は2026年1月15日、俳優の加藤清史郎さん、渡邉蒼さんらが出演するミュージカル「デスノート THE MUSICAL」の1月24日、25日に予定している岡山公演で、当初1階8列を最前列として販売していたにもかかわらず、後から1階7列の席を追加販売したとして、「お客様にご不快な思いをおかけする事態となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「同様の事態が再び発生しないよう再発防止に努めてまいります」

岡山芸術創造劇場は表で、チケット発売当初、「舞台美術及び演出との兼ね合い」で最前列を１階 8 列としていたと説明。チケットシステム上には、「1階1〜7列の座席販売はございません」と表示していたという。

その後、「東京公演開幕を受けて製作元に確認のうえ、1階1〜6列をオーケストラピットとして使用すること」になったとし、「最前列を1階7列として新たに追加販売いたしました」と説明した。

「この対応により、すでにチケットをご購入いただいていたお客様への配慮が行き届かず、当劇場の対応に不備がございました」とし、「深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後について、「チケット販売前の確認体制を一層強化するとともに、製作元との連携をより徹底し、販売時の表記内容の精査を行うことで、同様の事態が再び発生しないよう再発防止に努めてまいります」とした。

岡山芸術創造劇場は15日付けで公式サイトに謝罪文を発表、21日に公式Xで案内した。