神田愛花、学生時代は「“アル中”っていう名前のサッカーサークルに入っていて…」
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、1月22日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。学生時代は「“アル中”っていう名前のサッカーサークルに入っていて…」と話し、ハライチ澤部から「神田さん！神田さん！！」とストップがかかった。
番組には今回、フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）がゲスト出演。森は高校時代から将来のために男性とツーショットを撮らないようにしていたほか、はっきりと“アナウンサー志望”を意識するようになった大学時代には「変な飲み会には行かないようにしてました」と語る。
すると、“変な飲み会”について、神田は「私はあの…“アル中”っていう名前のサッカーサークルに入っていて…」と話し、ハライチ・澤部佑は思わず「神田さん…神田さん！神田さん！！」と制止。神田はさらに「歌舞伎町がホーム、みたいなね。面白かったよ。荒くれ者ののね」と続けた。
ちなみに、森によると、“変な飲み会”は「よく大学生あるんですけど、“3男”と“1女”の飲み会、みたいな。“1女”っていうのが1年生の女子、“3男”っていうのが3年生の男子、その2つのグループの飲み会っていうのが結構頻繁に行われていて。“3女”って言われる3年生の女子たちには見向きもされなくなった3年生の男子が、何も知らない“1女”を狙う、みたいな飲み会があったんです、当時ね。そういうのは行かないようにしてました」と語った。
