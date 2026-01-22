ロッテのドラフト７位・大聖（やまと）投手（ホンダ鈴鹿）が２２日、シーズン中の禁酒を打ち出した。１軍キャンプスタートが決まった１６１キロ右腕は、「ひと瓶は全然飲めます」というほど大の麦焼酎好き。それでも「お酒を飲んでちょっと調子悪いとかなったらすごい嫌。次の日に影響したら…とか考えたらそういうの（二日酔い）は極力なくしたいので」と、節制のために一滴も口にしないつもりだ。

一方でオフシーズンはアルコールを解禁し、友人や親族との飲み会では「お酒自体は好きなんで、結構がっつり飲む」と“あぶさん”に変身する。リーグ優勝すれば、シーズン中であっても「ビールかけ」という名の大義名分ができる。「たらふく飲めますね。優勝できたらもう本当にどれだけ飲んでもいいかなと思うので、まずそこに貢献できるように」と笑みを浮かべた。

この日はロッテ浦和で新人合同自主トレに参加し、ブルペンで生命線の直球とカットボールとフォークを交えて２１球を投げ込んだ。勝利の方程式入りを狙う即戦力ルーキーは「焦らずやっていこうっていうのは思ってたんですけど、しっかり今できることを順調にやっていきながら調整して１軍でアピールできたら」。“美酒”を味わう日を思い描きながら、腕を磨く。