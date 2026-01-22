最新の1か月予報によると、2月はじめにかけて気温が平年より低い所が多く、厳しい寒さの日が多いでしょう。2月中旬から下旬は平年並みで寒さは少し落ち着きそうです。関東や近畿など太平洋側は雨の少ない状態が続き、空気の乾燥がいっそう進むでしょう。火の取り扱いに注意が必要です。

2月はじめにかけて低温に注意

寒気の影響を受けやすい時期があるため、向こう1か月の気温は、北日本で低く、東・西日本で平年並みか低いでしょう。特に、期間の前半は全国的にかなり低くなる見込みです。





週ごとの気温の特徴です。1月24日〜1月30日北日本と東日本は平年より低いでしょう。朝晩は冷え込みが強く、日中も震えるような厳しい寒さの日が多くなりそうです。西日本と沖縄・奄美は平年並みの予想ですが、近畿地方はこの期間、平年より気温が低くなる日があるでしょう。1月31日〜2月6日この週は寒気の影響を受けやすく、全国的に寒さが厳しいでしょう。北日本と沖縄・奄美は平年並みか低く、東日本や西日本は平年より低い見込みです。冷え込みが強まる日の夜間から早朝は水道の凍結に注意が必要です。2月7日〜2月20日全国的にほぼ平年並みでしょう。ただ、低気圧が近づくと、一時的に暖かくなったり、急に寒くなったりと気温の変化が大きくなる可能性があります。日々の気温の予想をこまめにチェックするとよいでしょう。寒さの中にも徐々に日脚が伸びて、日差しの強まりからも春が近づいていることを感じられそうです。一方で、早い所では花粉の飛散がピークを迎えるでしょう。早めに病院を受診するなど、本格的な花粉シーズンに入る前に対策を始めておくとよさそうです。

2月中旬にかけての天候 関東から西の太平洋側は雨が少ない

向こう1か月の降水量は、北日本は平年並みでしょう。冬型の気圧配置が強まる時期があるため、東日本の日本海側では、平年並みか多い見込みです。低気圧の影響を受けにくいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美では少なく、西日本日本海側では平年並みか少ないでしょう。雨の少ない状態が続き、空気の乾燥がいっそう進みそうです。



向こう1か月の日照時間は、東日本の日本海側では平年並みか少ないでしょう。東日本太平洋側では多く、西日本と沖縄・奄美では平年並みか多いでしょう。



向こう1か月の降雪量は、北・西日本の日本海側は平年並み、東日本の日本海側は平年並みか多いでしょう。今季最強・最長寒波の影響により、ここ2〜3日で積雪が一気に増えた所あります。なだれや屋根からの落雪などに注意が必要です。

東日本太平洋側と西日本は雨の少ない状態が続く 大規模火災にご用心

なお、東日本太平洋側と西日本では、昨年11月中旬から降水量の少ない状態が続いており、今後1か月程度は降水量の少ない状態が続くとして、今日22日、気象庁から「少雨に関する全般気象情報」が発表されました。



特に東海、近畿の太平洋側、四国、九州南部の12月末からの4週間の降水量は、この時期として30年に一度程度の顕著な少雨となっている所があります。



記録的な少雨となった令和7年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。ひとたび火災が発生すると、乾燥により想像以上に広範囲に火が燃え広がるおそれがあります。キャンプなどで火を使った後は確実に消火する、ストーブやコンロの周りに燃えやすいものを置かないなど、火の取り扱いに十分注意してください。