¸½Âå¼«Æ°¼ÖÏ«ÁÈ¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¤Î¶²ÉÝ¡Ä¡ÖÏ«»È¹ç°Õ¤Ê¤¯1Âæ¤âÆþ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡×
¸½Âå¼«Æ°¼ÖÏ«ÁÈ¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¸»º¸½¾ìÅêÆþ¤ÏÏ«»È¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«È¯¤·º£¸åÀ¸»º¸½¾ì¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Á´¹ñ¶âÂ°Ï«ÁÈ¸½Âå¼«Æ°¼Ö»ÙÉô¤Ï22Æü¡¢¡ÖÏ«»È¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÏÀäÂÐÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆAI¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ï6¡Á9Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾ÃÈñ¼Ô²ÈÅÅ¸«ËÜ»ÔCES2026¤Ç¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¹©¾ì¤òºî¤ê¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤òÂçÎÌÀ¸»º¤·¤ÆÀ¸»º¸½¾ì¤ËÅê¤¸¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ï«ÁÈ¤Ï¥¢¥È¥é¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Î³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡Ö¾Ð¤¦¤Ù¤¤«µã¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ÈÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£¥¢¥È¥é¥¹¤¬¸½¾ì¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¸ÛÍÑ¤¬¸º¤ë¤Ê¤ÉÏ«Æ¯¹½Â¤¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ï«ÁÈ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤¤Æ¤âÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Ê¿¶ÑÇ¯Êð1²¯¥¦¥©¥ó¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ24»þ´Ö²ÔÆ°»þ¤Ë3¿Í¡Ê3²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤Î¿Í·ïÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¹ØÆþÈñ¤Î¸å¤Ï°Ý»ýÈñ¤À¤±È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤áÄ¹´üÅª¤ËÍø±×ºÇÂç²½¤òÁÀ¤¦»ñËÜ²È¤ËÎÉ¤¤Ì¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ç¿Í·ïÈñÀá¸º¤Ë¸þ¤±¿Í¹©ÃÎÇ½¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅêÆþ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«»È¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤¿·µ»½ÑÆ³Æþ¤Ç¤¿¤À1Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¸½¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤è¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
³¤³°À¸»º³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑ°ÂÄêÌäÂê¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£Ï«ÁÈ¤Ï´Ú¹ñ¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ôÉÔÂ¤ÏÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë¤¢¤ë¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥á¥¿¥×¥é¥ó¥È¡ÊHMGMA¡Ë¹©¾ì¤ËÀ¸»º¤ò°ÜÅ¾¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£HMGMA¤ÏÁý¤¨¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ËÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¸½ºßÇ¯»º30ËüÂæµ¬ÌÏ¤ÎÀßÈ÷¤ò2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50ËüÂæµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³È½¼¤¹¤ë·×²è¤À¡£