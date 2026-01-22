J&J事業創造が推進する「Bank of Craft」プロジェクトは、2026年2月17日(火)から2月23日(月・祝)までの期間、展示・販売イベント「CRAFT DESIGN MEETS KYUSYU-暮らしを彩る伝統工芸-」を開催します。

J&J事業創造が、福岡市中央区天神の「ワン・フクオカ・ビルディング」にて、伝統工芸を現代の暮らしに取り入れやすい形で提案するイベントを実施。

九州7県の伝統工芸と現代のデザインが融合した作品を通じ、日常に彩りを添える新しい工芸のあり方を体験できる機会となります。

J&J事業創造「CRAFT DESIGN MEETS KYUSYU-暮らしを彩る伝統工芸-」

開催期間：2026年2月17日(火)〜2月23日(月・祝)

開催場所：ワン・フクオカ・ビルディング(福岡市中央区天神一丁目11番1号)

主催：J&J事業創造

伝統工芸の継承と発展を目的とするプロジェクト「Bank of Craft」の一環として開催されるこのイベント。

日本の伝統工芸が直面する市場縮小や後継者不足といった課題に対し、「高価で特別な存在」から「現代の暮らしに取り入れやすい存在」への転換を目指して企画されました。

伝統工芸が持つ高度な技や美意識を継承しつつ、その価値を現代のライフスタイルに合わせて再構築する試みが行われます。

九州7県の伝統工芸と現代デザインの共創

今回は対象エリアを九州7県へと拡大し、織物、陶磁器、竹工、灯りなど、各県を代表する伝統工芸事業者が参加します。

現代のデザイナーやアーティスト、書家など多様なクリエイターと共創し、新しい感性を吹き込んだ作品が提案されます。

例えば、400年の歴史を持つ宮崎県・小松原焼の伝統工芸事業者も参加し、次世代への継承を見据えた挑戦的な作品作りが行われています。

生活シーンをイメージした空間展示

会場では、リビングやダイニング、寝室など、実際の暮らしを想定した空間が再現されます。

来場者は、具体的な生活シーンの中で作品に触れることで、「自分の暮らしにどう取り入れるか」を自然にイメージすることが可能です。

また、展示される作品は日常使いしやすい価格帯で販売される予定となっており、気に入った工芸品をその場で生活に迎え入れることができます。

多彩なコンテンツと体験

会場では作品の展示販売に加え、共創作品のデザインをボトルラベルにあしらったお酒の販売も行われます。

さらに、伝統工芸を実際に体験できるワークショップも多数実施されるほか、対話型AI案内係が登場し、展示作品や九州の伝統工芸について詳しく解説してくれます。

伝統と革新が交差する空間で、工芸の新たな魅力を発見できるイベントです。

J&J事業創造「CRAFT DESIGN MEETS KYUSYU-暮らしを彩る伝統工芸-」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暮らしを彩る伝統工芸！J＆J事業創造「CRAFT DESIGN MEETS KYUSYU」 appeared first on Dtimes.