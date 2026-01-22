メンテフリーで快適走行！ハセガワモビリティ「YADEA CS600」

ハセガワモビリティは、2026年4月1日(水)より、スポーツタイプの電動アシスト自転車「YADEA CS600」を販売開始します。

ハセガワモビリティが展開する電動モビリティブランド「YADEA」から、メンテナンスフリーなドライブベルトを採用した新モデルが登場。

錆びや汚れに強く、注油の手間がいらない快適な使い心地と、自動変速によるスムーズな走行性能を兼ね備えた一台です。

ハセガワモビリティ「YADEA CS600」

発売日：2026年4月1日(水)

価格：297,000円(税込)

販売場所：国内直営店舗(表参道・西宮北口)、公式EC、量販店など

世界最大級の電動モビリティブランド「YADEA」が提案する、新しいスポーツタイプの電動アシスト自転車。

最大の特徴は、金属チェーンではなく「ドライブベルト」を採用している点です。

錆びや油汚れの心配がなく、注油などのメンテナンスも不要で、長く清潔に使用できます。

【主なスペック】

バッテリー：36V10Ah

充電時間：4時間

最大航続距離：100km(TOURモード)

変速：自動2段変速

ブレーキ：前後油圧ブレーキ

防水等級：IPX6

重量：21kg

タイヤサイズ：27.5×1.95

走行面では、自動2段変速機能を搭載しており、路面状況に合わせてスムーズな走りをサポート。

アシストモードは5段階(OFF/ECO/TOUR/SPORT/SPORT+/BOOST)の切り替えが可能で、最高速度24km/hまでアシストします。

前後油圧ブレーキやIPX6の防水性能など、タフな環境でも安心して乗れる装備が充実しています。

カラーバリエーション：グレー

都会的な景観に馴染む、シックなグレーカラー。

通勤や通学など、日常のパートナーとして使いやすい色合いです。

カラーバリエーション：ブルー

鮮やかでスポーティーな印象を与えるブルー。

アクティブな走行シーンに映えるカラーリングとなっています。

カラーバリエーション：グリーン

自然の中でのライディングにもぴったりなグリーン。

アウトドアや休日のサイクリング気分を盛り上げてくれる一台です。

YADEAブランドについて

YADEAは、電動モビリティ業界で世界最大級の規模を誇るブランドです。

2001年の創業以来、世界100ヶ国以上に製品を提供し、2025年には年間販売台数1,700万台を超え、9年連続で販売台数世界一を記録しています。

「億万人に美しい旅行を楽しんでもらう」という使命のもと、日本市場にも既に10機種以上の車体を提供しており、この新モデルも多様なニーズに応える一台となっています。

注油の手間がいらないドライブベルトと、パワフルなアシスト機能で快適な移動を実現。

ハセガワモビリティ「YADEA CS600」の紹介でした。

