²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó»àµî¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤âÄÉÅé¤ÎÀ¼Â³¡¹¡¡¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â
¡¡¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾´ý´ý»Î¡¦²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£86ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤âÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û9Ç¯Á°¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¡ÄÎ®¹Ô¸ì¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤Ë´î¤Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó
¡¡·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡È¾´ý¹¥¤¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈáÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸µµ¤¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Î»Ñ¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¾´ý¤Î¤è¤ê¿¼¤¤³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÈÆ±¶¿¤ÎÇÐÍ¥¡¦À¥¸Í¹¯»Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢°ìÆó»°¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²ÅËã»ÔÆÃÊÌ»ÔÌ±¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¼Â²È¤¬¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¤Îµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÁá¸ý¤Ê°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁá¸ý¤ÇÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÃÏ¸µ¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î·ª¸¶Îà¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¡È¥¢¥¦¥Èx¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¤ÇÏ¯¤é¤«¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤È¾Ð¤¤¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âËè²ó¼ýÏ¿¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ²ÃÆ£°ìÆó»°(¤«¤È¤¦ ¤Ò¤Õ¤ß)¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤ÆÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¸Á°¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¸ü¾ð¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤¬À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1940Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£»Õ¾¢¤Ï¸Î¡¦Ñû»ý¾¾Æó¶åÃÊ¡£14ºÐ¤Ç¥×¥í4ÃÊ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯´ý»Î»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì14ºÐ7¥«·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Æ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç62Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¡¢77ºÐ11Æü¤È¤¤¤¦¸½Ìò´ý»Î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ý»Î¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯3·î¤Ë¤ÏÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿ÈÖÁÈ¡¢NHK¡Ø¥Î¡¼¥Ê¥ì Äü¤á¤Ê¤¤ÃË ´ý»Î ²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯6·î¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè68²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Ï¡Ø2017 ¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¡Ê¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û9Ç¯Á°¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¡ÄÎ®¹Ô¸ì¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤Ë´î¤Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó
¡¡·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡È¾´ý¹¥¤¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈáÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸µµ¤¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Î»Ñ¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¾´ý¤Î¤è¤ê¿¼¤¤³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î·ª¸¶Îà¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¡È¥¢¥¦¥Èx¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¤ÇÏ¯¤é¤«¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤È¾Ð¤¤¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âËè²ó¼ýÏ¿¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ²ÃÆ£°ìÆó»°(¤«¤È¤¦ ¤Ò¤Õ¤ß)¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤ÆÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¸Á°¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¸ü¾ð¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤¬À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1940Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£»Õ¾¢¤Ï¸Î¡¦Ñû»ý¾¾Æó¶åÃÊ¡£14ºÐ¤Ç¥×¥í4ÃÊ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯´ý»Î»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì14ºÐ7¥«·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Æ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç62Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¡¢77ºÐ11Æü¤È¤¤¤¦¸½Ìò´ý»Î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ý»Î¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯3·î¤Ë¤ÏÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿ÈÖÁÈ¡¢NHK¡Ø¥Î¡¼¥Ê¥ì Äü¤á¤Ê¤¤ÃË ´ý»Î ²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯6·î¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè68²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Ï¡Ø2017 ¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¡Ê¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£