雪だからスタッドレス…じゃなくて！

同社は「タイ〜ヤマルゼン♪」という歌とともに、タイヤを転がすCMがおなじみのカー用品チェーン店「カーポートマルゼン」を運営するマルゼンホールディングス代表取締役社長の米岡 功二社長（よね社長）が公式Xアカウントで「ガチで車に乗る全人類に伝えたい」と投稿し、その内容が話題を呼んでいます。どういったものだったのでしょうか。

【えっ…これが「マルゼン社長」が「全人類に伝えたい」投稿全文です】

同氏は「たとえ雪が降っていなくても気温7度以下になるとサマータイヤは急激にグリップ力が低下する。冷えたタイヤは超危険」とし、「雪が降らない地域でも事故を起こさないために冬場はスタッドレスタイヤに交換しましょう！」と投稿しました。

この投稿は20日13時時点で150万を超える表示回数を獲得しており、SNSユーザーからはそれは知りませんでした！雪は1年に1回積もるかどうかの所で、積もるなら車は使わない…くらいしか考えていませんでした。低温でも危険なのですね」「これ意外と知らない人が多い」「これは初耳。知らなんだ。」「免許センターや高速道路のSAによね社長の講習動画があっても良いのでは？と思うほど分かりやすい」「スタッドレスは本当に重要なのでマジでもっと普及してほしいです」といったコメントが寄せられています。