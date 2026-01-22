犬がご飯を好き嫌いする理由

1.香りが好みではないから

犬がご飯を好き嫌いする理由は、香りが好みではないからです。

犬が食事をするとき、最も頼りにするのが嗅覚です。味よりも香りを優先することがあるため、香りを嗅いだだけで「これ、好きじゃない…」と、食べてくれないことがあります。

大容量のドッグフードを食べている場合では、食べきるまでに劣化してしまうことがあり、香りも変化します。変化した香りに敏感に反応し、食べてくれないこともあります。

飼い主が良かれと思ってトッピングした食材の香りが気に入らず、食べてくれないこともあるかもしれません。

2.トッピングがされていないから

犬がご飯を好き嫌いする理由は、トッピングがされていないからです。

ひとつ前の食事のとき、何か特別なものをトッピングしたのではないでしょうか。そのトッピングされた食べ物がよほど美味しかったのでしょう。

「あれ？トッピングがないよ？」「またあれが食べたいな…」と、トッピングがされるのを待っているのです。

いつまでも食べてくれないからと、またトッピングをしてしまうことがよくあります。そうすると、「トッピングがされていないごはんは絶対に食べないぞ」となってしまうことがあるため要注意です。

「食べないでいればトッピングしてもらえるぞ」と学習し、いつまでも空腹を我慢することができるほど犬は賢いのです。

3.運動量や活動量が減ってしまったから

犬がご飯を好き嫌いする理由は、運動量や活動量が減ってしまったからです。

急に食べてくれなくなってしまったとき、ごはんを好き嫌いしていると感じてしまうのではないでしょうか。

よく思い返してみると、雨でお散歩に行けなかったり、暑さや寒さで運動量が減ってしまったりしていることがあります。

エネルギーの消費が減ってしまった分、あまりエネルギーを必要としないため、お腹が空いていないのでしょう。

活動量が減ってしまうシニア犬にもよく見られることがあります。食事の量を見直し、少量でもカロリーを摂ることができるドッグフードに切り替えるなどする必要があるかもしれません。

4.年齢による食欲や嗜好の変化

年齢による食欲や嗜好の変化によって、犬がご飯を好き嫌いすることがあります。

子犬から成犬へと成長したとき、シニアと呼ばれる年齢に突入したとき、体の変化によって食欲や嗜好も変化します。

シニア犬の場合では、嗅覚の衰えによってニオイを感じ取りづらくなり、自然と食への関心や執着もなくなってしまうことがあります。

フードを食べてくれないときの対処法

お湯をかけ、少し冷めてから与えてみてください。お湯をかけて温かい状態になると、香りが増します。香りが強くなることで、食いつきがよくなることがあります。

定期的な健康診断を受けていますか？肝臓や腎臓の数値は高くありませんか？体の変化や病気が原因で食欲が低下してしまうことがあります。無理に食べさせず、健康状態を把握しましょう。

毎日の適度な運動をさせましょう。適度な運動は自然と空腹感を与えます。運動や遊びの時間が少ないと、犬も食欲がわきにくいことがあります。

まとめ

犬がご飯を好き嫌いする理由を4つ解説しました。

香りが好みではないから トッピングがされていないから 運動量や活動量が減ってしまったから 年齢による食欲や嗜好の変化

犬がご飯を好き嫌いすることは、単なるわがままではありません。与え方を工夫したり、体調を確認したり、運動量や生活リズムを整えるなどしましょう。

食の変化に加えて、急激な体重の変化がある場合には、なるべく早く動物病院で診てもらう必要があります。シニアの年齢になったら、お家でもこまめに体重を測定しましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)