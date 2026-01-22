犬がご飯を『好き嫌いする』理由4つ フードを食べてくれないときの対処法まで
犬がご飯を好き嫌いする理由
1.香りが好みではないから
犬がご飯を好き嫌いする理由は、香りが好みではないからです。
犬が食事をするとき、最も頼りにするのが嗅覚です。味よりも香りを優先することがあるため、香りを嗅いだだけで「これ、好きじゃない…」と、食べてくれないことがあります。
大容量のドッグフードを食べている場合では、食べきるまでに劣化してしまうことがあり、香りも変化します。変化した香りに敏感に反応し、食べてくれないこともあります。
飼い主が良かれと思ってトッピングした食材の香りが気に入らず、食べてくれないこともあるかもしれません。
2.トッピングがされていないから
犬がご飯を好き嫌いする理由は、トッピングがされていないからです。
ひとつ前の食事のとき、何か特別なものをトッピングしたのではないでしょうか。そのトッピングされた食べ物がよほど美味しかったのでしょう。
「あれ？トッピングがないよ？」「またあれが食べたいな…」と、トッピングがされるのを待っているのです。
いつまでも食べてくれないからと、またトッピングをしてしまうことがよくあります。そうすると、「トッピングがされていないごはんは絶対に食べないぞ」となってしまうことがあるため要注意です。
「食べないでいればトッピングしてもらえるぞ」と学習し、いつまでも空腹を我慢することができるほど犬は賢いのです。
3.運動量や活動量が減ってしまったから
犬がご飯を好き嫌いする理由は、運動量や活動量が減ってしまったからです。
急に食べてくれなくなってしまったとき、ごはんを好き嫌いしていると感じてしまうのではないでしょうか。
よく思い返してみると、雨でお散歩に行けなかったり、暑さや寒さで運動量が減ってしまったりしていることがあります。
エネルギーの消費が減ってしまった分、あまりエネルギーを必要としないため、お腹が空いていないのでしょう。
活動量が減ってしまうシニア犬にもよく見られることがあります。食事の量を見直し、少量でもカロリーを摂ることができるドッグフードに切り替えるなどする必要があるかもしれません。
4.年齢による食欲や嗜好の変化
年齢による食欲や嗜好の変化によって、犬がご飯を好き嫌いすることがあります。
子犬から成犬へと成長したとき、シニアと呼ばれる年齢に突入したとき、体の変化によって食欲や嗜好も変化します。
シニア犬の場合では、嗅覚の衰えによってニオイを感じ取りづらくなり、自然と食への関心や執着もなくなってしまうことがあります。
フードを食べてくれないときの対処法
お湯をかけ、少し冷めてから与えてみてください。お湯をかけて温かい状態になると、香りが増します。香りが強くなることで、食いつきがよくなることがあります。
定期的な健康診断を受けていますか？肝臓や腎臓の数値は高くありませんか？体の変化や病気が原因で食欲が低下してしまうことがあります。無理に食べさせず、健康状態を把握しましょう。
毎日の適度な運動をさせましょう。適度な運動は自然と空腹感を与えます。運動や遊びの時間が少ないと、犬も食欲がわきにくいことがあります。
まとめ
犬がご飯を好き嫌いする理由を4つ解説しました。香りが好みではないから トッピングがされていないから 運動量や活動量が減ってしまったから 年齢による食欲や嗜好の変化
犬がご飯を好き嫌いすることは、単なるわがままではありません。与え方を工夫したり、体調を確認したり、運動量や生活リズムを整えるなどしましょう。
食の変化に加えて、急激な体重の変化がある場合には、なるべく早く動物病院で診てもらう必要があります。シニアの年齢になったら、お家でもこまめに体重を測定しましょう。
(獣医師監修：後藤マチ子)