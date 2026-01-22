「セリエAをよく観ていた。ここで得点するなんて」帰ってきたアーセナル９番が憧れの地で涙。監督はジェズスvsヨケレスvsハバーツに期待大
帰ってきた９番が、憧れの地で躍動した。
現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、アーセナルがインテルと敵地サン・シーロで対戦。３−１で快勝した。
プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたのは、ガブリエウ・ジェズスだ。大怪我を乗り越え、先月に11か月ぶりに復帰した28歳のブラジル代表FWは、まず10分に鋭い反応を見せて先制ゴールをゲット。さらに１−１とされて迎えた31分、CKからヘッドで叩き込み、この日２点目を奪ってみせた。
英紙『The Guardian』によれば、感極まったG・ジェズスは試合後、「夢のような夜だ」と熱い想いを伝えた。
「子どもの頃、セリエAをよく観ていた。このスタジアムでプレーし、ここで得点するなんて――ずっと夢見ていた場所だから、涙がこぼれたよ」
また、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、彼とヴィクトル・ヨケレス、カイ・ハバーツによる熾烈なCF争いは、大きなプラス材料だと語った。
「ガビの不在は本当に痛手だった。彼がチームの自信を高めてくれるだろう。このポジションに多様なタイプが揃うからだ。彼らがこのレベルでプレーする事実自体が、大きなインパクトを与える。間違いなく我々をより強くする」
分厚い選手層を誇るアーセナルが、ビッグタイトル獲得に向け、勢いを加速させる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鋭さMAX！頼れる９番が鮮烈２発
