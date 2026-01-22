「日本でロックスターのような地位を占めている」大谷翔平の存在は“異例”…進撃は衰える気配がない 米メディアが絶賛
米メディアが大谷の存在は異例だと見解を示した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平がドジャー・スタジアムで行っている自主トレの様子が伝えられ、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者も自身のXで報じている。
【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック
同記者は「ドジャー・スタジアムのツアー中に、ショウヘイ・オオタニがファンの前に姿を現し手を振った。ファンたちはこれに狂喜乱舞。まさに彼らにとって最高の一日となった。オオタニはこのオフシーズン、ここドジャー・スタジアムでトレーニングに励んでいる」と綴った。
米メディア『ClutchPoints』も「ショウヘイ・オオタニがただ手を振っただけでファンは大騒ぎ」と伝えている。
同メディアは「ショウヘイ・オオタニがドジャースの“顔”であるという事実は、誰にも否定できない。それどころか、彼は間違いなく野球界全体の“顔”といえるだろう。オオタニは自身4度目のMVP受賞、そしてドジャースを2年連続のワールドシリーズ制覇へと導いた直後のシーズンを迎えようとしている」と記した。
記事では「オオタニは21世紀の野球界における『異例の存在』であり、球界最高の打者の一人であると同時に、投手としても極めて堅実な力を持っている」と、見解を示している。
さらに「日本でオオタニはロックスターのような地位を占めている。彼がスターダムへと駆け上がったことで、実質的な国民的ヒーローとなり、日本人選手全体の評価を押し上げている。多くの意味で、現在のオオタニは、1920年代におけるベーブ・ルースの全盛期のような存在として扱われている」とし、「まさに人生の全盛期にあるオオタニ。現在の勢いを見る限り、その進撃が近いうちに衰える気配は微塵もない」と、絶賛していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]