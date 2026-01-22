「日本でロックスターのような地位を占めている」大谷翔平の存在は“異例”…進撃は衰える気配がない　米メディアが絶賛

米メディアが大谷の存在は異例だと見解を示した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平がドジャー・スタジアムで行っている自主トレの様子が伝えられ、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者も自身のXで報じている。

【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック

同記者は「ドジャー・スタジアムのツアー中に、ショウヘイ・オオタニがファンの前に姿を現し手を振った。ファンたちはこれに狂喜乱舞。まさに彼らにとって最高の一日となった。オオタニはこのオフシーズン、ここドジャー・スタジアムでトレーニングに励んでいる」と綴った。

米メディア『ClutchPoints』も「ショウヘイ・オオタニがただ手を振っただけでファンは大騒ぎ」と伝えている。

同メディアは「ショウヘイ・オオタニがドジャースの“顔”であるという事実は、誰にも否定できない。それどころか、彼は間違いなく野球界全体の“顔”といえるだろう。オオタニは自身4度目のMVP受賞、そしてドジャースを2年連続のワールドシリーズ制覇へと導いた直後のシーズンを迎えようとしている」と記した。