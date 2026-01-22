ブロガーで作家のはあちゅうさん（39）が22日、ブログを更新。利用したタクシー配車アプリでのトラブルをめぐり、業者側の対応について報告した。

はあちゅうさんは3日、外出先でタクシーアプリを使って配車予約をしたが予定時刻を過ぎてもタクシーが到着せず、「配車から1時間以上経過したところで 急にドライバー側からキャンセルされたのですが、キャンセル料が私のアカウントからばっちり引かれていました…」という出来事について投稿。「ひ…ひどい…。さっきカスタマーサポートに問い合わせしたので、返金してもらえますように…」と吐露するとともに、SNS上では同様のケースが「わざと」行われていると疑う書き込みも散見されるとして「タクシーアプリの関係者の方が、もしこの投稿を見ていたらどうか対策をお願いします…」とつづっていた。

今回の投稿では「1月3日のタクシー配車詐欺から19日が経ちましたが！本日先程、返金のご連絡を頂きました！！！」と報告。業者側から「確認の結果、一人目のドライバーは迎車場所に向かっていなかったこと、またチャットや電話にも応答してなかったことが判明しております」と説明された文面も記載し、「良かったぁあああ！！もう時間がかかりすぎて配車キャンセル料の500円はどうでもよくなっていたけど、今後も同被害が起こらないようにと思い、問い合わせた甲斐がありました！！！寒い中で、こちらに向かってもいないタクシーを子連れでずっと待つのとか本当に泣きたくなるからね！！」と思いをつづった。

また、トラブルをSNSで報告した際には「『あなたがアプリの利用方法がわかっていないのでは』とか『そんなことありえない』系の、まるで私がクレーマーだと決めつけるようなリプがあって気分が悪かったけど」と一部から自身が疑われたことを明かし、「本当に私、何も嘘をついていないんだってば…！！」とあらためて訴えつつ、「でも、無事に返金されたし、カスタマーセンターもきっと、配車詐欺的がこうやって存在すると認識してくれただろうし、本当に良かったです」とつづった。