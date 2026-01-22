Ž¢¸¶È¯¥¼¥íŽ£Å±²ó¤ÏÂ¤ºî¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä°ÂÊÝ¤Ç¤â¾ÃÈñÀÇ¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¤Î©·ûŽ¥¸øÌÀ¿·ÅÞ¤¬»à¼é¤·¤¿¤¤Ž¢¹â»Ô¼«Ì±¤Ë¤Ê¤¤¤â¤ÎŽ£
¢£¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×ÁûÆ°¤ÎºÆÍè¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©·û¡¦¸øÌÀ¤Î¹çÎ®
ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤¬ÅÅ·âÅª¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¤Ï¿·ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤ä´ðËÜÀ¯ºö¤â¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÀ¯³¦¤Ë¡Ö¹â»Ô²ò»¶¡×¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Î¾ÅÞ¤Î¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤òÊ¤¤µ¤ì¤¿°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ä¸¶È¯À¯ºö¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÎ©Ì±¤Ë¡ØÊÑÀá¡Ù»ØÅ¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢Î©·û¤ÎÅÞÆâ¤Î¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£¤À¤¬20Æü¸½ºß¡¢Î©·û¤Î½°±¡µÄ°÷148¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¿·ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤Ï¤ï¤º¤«2¿Í¡Ê¸øÌÀ¤ÏÁ´°÷¤¬¹çÎ®¡Ë¡£2017Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÌîÅÞÂè1ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¡ÊÌ±¼çÅÞ¤«¤é²þ¾Î¡Ë¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤¿¡Ö´õË¾¤ÎÅÞÁûÆ°¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¡£Î¾ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤¬¤â¤È¤â¤È¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³ÆÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬¡¢¿·ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤ËÄê¤á¤¿¡ÖÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡×¤ò¶¦Í¤Ç¤¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼Ò²ñÁü¤È¤ÎÂÐÎ©¼´¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ç¤â¡ÖÂ¿¼å¡×¤ÎÌîÅÞ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ÄÊÌÀ¯ºö¤è¤ê¡ØÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡Ù¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¹çÎ®¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤Û¤ÜÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½°±¡Áª¤Î¹½¿Þ¤¬¡Ö2ÂçÀ¯¼£ÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¡ØÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡Ù¤ÎÁªÂò¡×¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Î¤Ê¤«¡¢Î¾ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤¬À¯¼£²ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ë¤«¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¢£¤â¤È¤â¤ÈÎ©·û¤È¸øÌÀ¤ÎÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿
¡ÖÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡×¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£²ó¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼«Ì±¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¡×¡ÖÎ©·û¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¿Ø±Ä¡×¤Î¹½¿Þ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÉô¤Ç³ÆÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Î¹Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÏÀ®Ä¹½Å»ë¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤Ï¥¿¥«ÇÉÅª¡ÊÉ½¸½¤¬¸Å¤¤¡Ë»Ö¸þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÀ¸³è½Å»ë¤Ç¥Ï¥ÈÇÉ»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢À¯¸¢¤È¤¤¤¦ÀÜÃåºÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¸Î¤Ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤Ï¤µ¤Û¤É¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÂÐ¹³ÀªÎÏ¤òºî¤ë¤Ù¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ì¡×¤È°µÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë³ÆÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢²º·ò¤ÊÃæÆ»¤«¤é²º·ò¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ë¡Ê¹¥¤ß¤ÎÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¤Þ¤ÇÊñ´Þ¤·¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ©·û¤È¡¢²þ³×ÊÝ¼éÀªÎÏ¤È¤·¤Æ¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¼Ò²ñ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë°Ý¿·¤È¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢É®¼Ô¤â¡ÖÀ¯³¦¤ÎÂÐÎ©¼´¤ÏÎ©·û¤È°Ý¿·¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Í¿ÅÞÆâ¡¢ÌîÅÞÆâ¤ËÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀ¤ÈÎ©·û¤ÎÊý¤¬À¯ºö¤Î°ã¤¤¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ï¡¢À¯³¦¤Ç¤Ï¶¦ÄÌÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤òµ¡¤Ë¡¢¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁá¤¯½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤ÊÃ¦¸¶È¯¡×¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿
¿·ÅÞ¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤Ç¡¢¸¶È¯À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©·û¤Î¹ËÎÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î©·ûÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤è¤ëº®Íð¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×»ÑÀª¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö°ÂÁ´À¤¬³Î¼Â¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÈòÆñ·×²è¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤È¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿Ê¸¸À¤Ë¡¢Î©·ûÂ¦¤«¤éÂç¤¤Ê°ÛÏÀ¤Ï½Ð¤º¡¢¹çÎ®¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤È¤·¤ÆµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¡ÖÂ¿¼åÌîÅÞ¤Î°ì¤Ä¡×¤«¤é¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐÖµ¤¹¤ëÀ¯¸¢¤ÎÁªÂò»è¡×¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿Î©·û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¢¤Ê»Ù»ýÁØ¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ã¦¸¶È¯°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¡ÖÊý¸þÀ¡×¡¢¢¸¶È¯¤ÎÀÑ¶ËÅª³èÍÑ¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¼«Ì±¡¦°Ý¿·À¯¸¢¤È¤Î¡ÖÂÐÎ©¼´¡×¡½¡½¤Î2ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¼¥í¡×¤ÎÉ½¸½¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤ËÄã¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ©·û´Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¸Å¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£°ÂÊÝË¡¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥éC¡×
°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ðËÜË¡¡Ê°ÂÊÝË¡¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÎ¾ÅÞ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¹çÎ®¤Î·èÄêÅª¤Ê¾ã³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Î¡Ö¤Í¤¸¤ì¡×¤ÏÁêÅö¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯ºö¤Î°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤è¤êÆñ¤·¤¤¡£
Î©·û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤òÍÆÇ§¤·¤¿¡×°ÂÊÝË¡¤ò¹ç·û¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¸¶È¯À¯ºö°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ìÏ«¤·¤ÆÀ®Î©¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Æ±Ë¡¤ò¡Ö°ã·û¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤«¤é´ðËÜÀ¯ºö¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¡Ê°ÂÊÝË¡¡Ë¤¬Äê¤á¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¹ñËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤Ï¹ç·û¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£°ÂÊÝË¡¼«ÂÎ¤ò¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢°ÂÊÝË¡¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¹ç·û¡×¤ÎÈÏ°Ï¤ò¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¹ñËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¼«±Ò¸¢¹Ô»È¡×¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¸À¤òÁÇÄ¾¤ËÆÉ¤á¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¸ÄÊÌÅª¼«±Ò¸¢¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
´ðËÜÀ¯ºö¤Ï°ÂÊÝË¡¤ÎÁ´¤Æ¤ò¡Ö¹ç·û¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¡¢°ÂÊÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÄÊÌÅª¼«±Ò¸¢¡¢¤Ä¤Þ¤êÀì¼éËÉ±Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸Â¤ê¹ç·û¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÌ¯¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
¢£¸øÌÀ¤â¤Þ¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿
°ÂÊÝË¡À©Äê²áÄø¤Ç¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¤¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»ÈÍÆÇ§¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤ò¡¢²¿¤È¤«²¡¤·¤È¤É¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£Æ±ÅÞ¤Ï¡Ö°ÂÊÝË¡¤Ï¼«¹ñËÉ±Ò¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡×¡ÖÂ¾¹ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ò¡Ö¸½¹Ô·ûË¡¤Î²ò¼á¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢À¯¼£ÅªÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Î©·û¤ÎÁ°¿È¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢°ÂÊÝË¡¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î³ÕµÄ·èÄê¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò°ìÉôÍÆÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö²ò¼á²þ·û¡×¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢É¾²Á¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÅö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎË½µó¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÅÞ¤ËÅ¾¤¸¤¿¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿ÅÞ»þÂå¤Î¹ÔÆ°¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤á¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÀ¯ºö¤Î¶á¤¤ÌîÅÞ¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Î¾ÅÞ¤Ï¡Ö°ÂÊÝË¡¤Î¸ÄÊÌÅª¼«±Ò¸¢ÉôÊ¬¡×¤ò¹ç·û¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¤òÁèÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤«
²¾¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¼ç¼´¤ÎÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢°ÂÊÝË¡¤Î¾òÊ¸¤¬¸½¹ÔÄÌ¤ê¤Ç¤â¡¢¹¥¤ó¤Ç½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¸¶È¯À¯ºö¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Àì¼éËÉ±Ò¤Î¡ÖÊý¸þÀ¡×¡¢¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï³ÈÂç¤òÌÜÏÀ¤à¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î¡ÖÂÐÎ©¼´¡×¤Î2ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÂÊÝË¡¤Î¹ç·û¡¦°ã·ûÏÀÁè¤Ï¡¢ÁªµóÁ°¤ÏÃª¾å¤²¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ÊÁªµó¸å¤Ë¤Ï²þ¤á¤ÆÅÞÆâµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ë¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢°ÂÊÝË¡¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë²áÅÙ¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÈó³Ë3¸¶Â§¸«Ä¾¤·ÏÀ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î³ËÉðÁõ¤ò¸ì¤ë´±Å¡´´Éô¤òÊüÃÖ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ç¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö·ûË¡¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö¸¶È¯¡×¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¤Ë²á¾ê¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤½¤³¤À¤±¤ÇÁªµó¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤Î3Âç¥Æ¡¼¥Þ¤Î»Ä¤ë1ÅÀ¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡Ê¤³¤³¤Ç²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ËºÇ¤â¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·û¤¬À¯ºöÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¸¶È¯¤è¤ê¤â°ÂÊÝË¡¤è¤ê¤â¡¢
²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤Ê¤é¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç³ô¹â¡¦±ß°Â¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»ÔÀ¯¸¢¡×vs¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¤òÀ§Àµ¤·Êª²Á°ú¤²¼¤²¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÂÐÎ©¼´¤òÉÁ¤±¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤Ö¤Û¤¦¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÀ¯¸¢ÁªÂò¤Ë»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬¡Ö2Ç¯¤«¹±µ×¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤
´ðËÜÀ¯ºö°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³ÆÅÞ¤Î¡ÖÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡×¤À¡£ÌîÅÞ¤Î¾ì¹ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤«¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¸ÄÊÌÀ¯ºö¤Ï¤½¤Î¼Ò²ñÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£Î©·û¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï19Æü¡¢¿·ÅÞ¤Î¹ËÎÎÈ¯É½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤ò¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤¢¤ª¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÁþ¤·¤ß¤Î¿´¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÆüËÜ¤Ë¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤ÎÎÉ¿´¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¶¦À¸¤ÈÊñÀÝ¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¡Ê¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÅÞ¡Ê¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¡Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤ÎÊý¸þÀ¡×¤È¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î¼Ò²ñÁü¤ÎÂÐÎ©¼´¡×¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢Î©·û¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ·ë½¸¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤ÏÈ¿ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£À¯¸¢ÁªÂòÁªµó¤Ç¤¢¤ë½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¿ÌîÅÞ¤Î±þ½·¤³¤½Ê¹¤¤¿¤¤¡£¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ï¹±µ×Åª¤«2Ç¯¸ÂÄê¤«¡¢¤½¤ó¤Êº³Ëö¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¿·ÅÞ¤ËÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬À¯ºö¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ·ë½¸¤·¤¿¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤ò´Þ¤àÍ¸¢¼Ô¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë·ë½¸¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤À¡£
½¡¶µÃÄÂÎ¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¥¢¤Ê»Ù»ý¼Ô¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼þÊÕ¤Î¼å¤¤»Ù»ýÁØ¤äÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¡¢Í¿ÅÞ¤«¤éÌîÅÞ¤ØÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£
Î©·û¤Î¾ì¹ç¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï½êÂ°µÄ°÷°Ê¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢ÅÞ¤ËÂÐ¤·ÉÔËþ¤äÌäÂêÅÀ¤Î»ØÅ¦¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Ö¤Ä¤±¤ëÀ¯ÅÞÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¡£µÄ°÷¤¬À¯¼£È½ÃÇ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¿·ÅÞ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤â¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ï¡ÖÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÅÞ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù»ý¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£
ÌîÅÞÂ¦¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Æ°¤¤¬¤¢¤ë¡£º¸ÇÉ·ÏÌîÅÞ¤Î¶¦»ºÅÞ¤È¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤À¡£À¯ºö¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»ËÅª·Ð°Þ¤â¤¢¤êµ÷Î¥¤Î±ó¤«¤Ã¤¿Î¾ÅÞ¤¬¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤òµ¡¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤¬¡¢°ÛÎã¤Î¹çÆ±³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î©·û¤«¤éº¸ÇÉ·Ï¤Î»Ù»ý¤¬Î¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤«¡¢À¯ºö¤Î½ã¿èÀ¤«¡£Í¿ÌîÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ²½¤·¡¢µ×¡¹¤ËÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î±²Ãæ¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï²¿¤ò´ð½à¤ËÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¡£Åê³«É¼Æü¤Î2·î8Æü¤Þ¤Ç3½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Áªµó¸å¤ÎÀ¯¼£¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
----------
ÈøÃæ ¹á¾°Î¤¡Ê¤ª¤Ê¤«¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£1988Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢À¯¼£Éô¤Ç¼ç¤ËÌîÅÞ¤ä¹ñ²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£À¯¼£ÉôÉûÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°¤È¿ûÄ¾¿Í¡¡Èó¾ï»öÂÖ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÌîÅÞÂè1ÅÞ¡¡¡ÖÊÝ¼é2ÂçÀ¯ÅÞ¡×¤Ë¹³¤·¤¿30Ç¯¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÈøÃæ ¹á¾°Î¤¡Ë