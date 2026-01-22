BTS、光化門でのカムバック公演に“GOサイン”　ソウル市が条件付き許可

BTSのカムバック公演に、ついに“GOサイン”が出た。

1月22日、ソウル市は光化門でのBTS公演について、条件付きで使用を許可することを決定した。

これに先立ち、国家遺産庁も20日に条件付き許可を出しており、主要関係機関の判断がそろった形となる。

ソウル市は公演当日、光化門広場をはじめとする都心一帯に大規模な人出が集まると予想されることから、安全管理計画を綿密に検討し、警察や鍾路区など関係機関と連携して、来場者の安全確保を最優先に進める方針だ。

あわせて、周辺の交通状況や市民の安全対策に加え、宿泊施設の料金を含む不公正行為についても、事前の現場点検を徹底的に実施する予定としている。点検は光化門広場周辺を中心に、鍾路区（280カ所）と中区（411カ所）を対象として行われる。

ソウル市は今回の事前現場点検を通じて、市民はもちろん、公演観覧のためにソウルを訪れる観光客の不便を最小限に抑える計画だ。

また公演当日は、BTSのファンのARMYを含む外国人観光客のために、さまざまな体験プログラムも運営する予定としている。

所属事務所のHYBEは、今回のカムバックにおいて「KヘリテージとK-POPの融合」をテーマに掲げ、光化門広場を第一候補地としつつ、景福宮や崇礼門周辺を含む一帯について、国家遺産庁、ソウル市、警察など関係機関と協議を重ねてきた。歴史的象徴性を持つ空間で、BTSの復帰を印象づける大型プロジェクトとして準備が進められている。

BTSは3月20日、5枚目のフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする予定だ。これは2022年6月にリリースされたアンソロジーアルバム『Proof』以来、約3年9カ月ぶりとなる“完全体”での新作となる。

（写真提供＝OSEN）BTS

さらに4月からはワールドツアーに突入予定で、世界規模での本格的な活動再開に大きな注目が集まっている。