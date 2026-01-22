渡辺美奈代、長男への豪華すき焼き弁当公開「照りツヤが完璧」「プロ級の仕上がり」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月21日、自身のInstagramを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】56歳元おニャン子「照りツヤが完璧」花型にんじんなど詰まったすき焼き弁当
◆渡辺美奈代、長男への「すき焼き弁当」披露
渡辺は「長男くんお弁当」「すき焼き弁当」とつづり、すき焼きをメインとした弁当の写真を投稿。肉や豆腐、長ネギなど味が染みた具材に、花の形に丁寧に飾り切りされたにんじんやカットされた断面が美しいゆで卵なども添えられた彩り豊かな弁当を披露した。
◆渡辺美奈代の投稿に「豪華すぎる」と反響
この投稿は「最高に美味しそう」「豪華すぎる」「丁寧な盛り付けで素敵」「めっちゃおしゃれ」と反響を呼んでいる。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】