高岡早紀、シックな黒タイツコーデで美脚チラリ「大人の魅力がすごい」「見惚れちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】女優の高岡早紀が1月21日、自身のInstagramを更新。シックなコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳大河女優「ドキッとしちゃう装い」上品なシースルー×黒タイツ姿
高岡は「素敵な空間で素敵な方々と過ごした貴重な夜」とつづり、アート作品が飾られた空間でカメラに向かって微笑んでいる姿を投稿。シースルーのトップス、ミニドレスに黒タイツを合わせた装いで、引き締まった美しい脚のラインがのぞいている。
この投稿には「相変わらずお綺麗ですね」「上品で憧れです」「スタイル抜群」「ドキッとしちゃう装い」「雰囲気が素敵」「大人の魅力がすごい」「見惚れちゃう」「おしゃれすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
