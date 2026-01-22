SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、万能すぎる活躍ぶり！音楽・バラエティ・ファッション界まで席巻

SEVENTEENのドギョム×スングァンが、音楽番組のみならずバラエティ番組やファッション界まで席巻し、全方位で活躍を続けている。

1月21日、ドギョム×スングァンはウェブバラエティ『Ahn's Guide to Doneness』に出演し、抜群のバラエティセンスを披露した。

【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード

スングァンはアン・ソンジェシェフにそっくりな「ブソンジェ」、ドギョムは料理に真摯な「謙遜シェフ」というコンセプトで番組に登場した。Netflix『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』の熱烈なファンを自称する2人は、番組内でのアン・ソンジェシェフの審査コメントを絶えずパロディし、笑いを誘った。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

また、2人が活躍したウェブバラエティ『EPIKASE』も、急速に再生回数を伸ばしている。トーク力に定評のあるEPIK HIGHと2人の共演により、終始リラックスした明るい空気感が広がり視聴者を笑顔にした。

ドギョム×スングァンの息の合った掛け合いは、スングァンがMCを務めるウェブバラエティ『ブ・スングァンのビビディバビディブ』でも確認できる。本日（22日）に公開に先立って披露された予告映像には「これまで大切に温めてきたエピソードを解き放つ」という言葉が収められ、ファンの期待を高めた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

音楽面での存在感も際立っている。ドギョムはYouTubeチャンネル「KBS Kpop」の人気コンテンツ『リムジンサービス』で、新曲『Blue』をはじめ、PEPPERTONES『Some Day in the 21century』、サンドゥル『Home』、EXO『For Life』を歌唱し、幅広いボーカルスペクトラムを改めて証明した。

スングァンは最近、カバー曲『それがあなたの幸せとしても』（原曲：Heavenz feat. 巡音ルカ）を公開し、原曲の作曲者から「美しい歌声でこんなに大切に歌っていただき作曲家としてやりがいを感じた」と高評価を受けた。

ドギョム×スングァンはファッション界でも存在感を示している。スングァンは21日（現地時間）、フランス・パリのファッションウィークで開かれた「AMI PARIS」2026年秋冬（F/W）ファッションショーに出席し、洗練された魅力を放った。ドギョムは韓国の有名ファッション誌2月号の表紙を飾り、より成熟したオーラで世界中のファンの視線を集めた。

多方面で縦横無尽に活躍する2人の勢いを受け、1stミニアルバムのタイトル曲『Blue』の人気も続いている。同曲は12日の公開以降、韓国ユーチューブ「急上昇ランキング（音楽）」とインスタグラム「人気上昇オーディオ」で1位を獲得。Billboard JAPAN「Hot Shot Songs」（1月21日付）にもランクインした。

（記事提供＝OSEN）

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。