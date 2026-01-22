ENHYPEN、YouTubeチャンネル「STUDIO CHOOM」とコラボポップアップ開催！初日予約分が“完売”の大反響

YouTubeチャンネル「STUDIO CHOOM」とENHYPENが、ファンに向けた特別なポップアップを開催する。

グローバルK-POPパフォーマンスチャンネル「STUDIO CHOOM」は、ENHYPENとタッグを組み、オフラインポップアップイベントを実施中だ。

「STUDIO CHOOM×ENHYPEN」ポップアップは、1月17日から2月6日まで、ザ・現代ソウル6階のTUNEで開催される。

会場は、「STUDIO CHOOM」の高画質映像と、ENHYPENのビジュアルを融合させた没入型空間として演出。会場内の大型スクリーンでは、ENHYPENの躍動感あふれるパフォーマンスを収めた「STUDIO CHOOM」映像も上映され、見逃せない見どころとなっている。

「STUDIO CHOOM」側は、ENHYPENのパフォーマンスを間近で体感し、チャンネルならではの映像美を直接楽しめるよう、空間構成やコンテンツに力を注いだという。ファンにとって特別な体験になることが期待されており、ENHYPENのメンバーと同じ空間で撮影しているかのように楽しめる「ホログラム・ライブフォト」サービスも展開される。

（写真提供＝「STUDIO CHOOM」）

今回のポップアップでは、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』を購入すると、購入枚数に応じてさまざまな特典が提供される。アルバム1枚購入で未公開ユニットプリント写真1枚（全3種からランダム1種）がもらえ、3枚購入すると未公開ユニットプリント写真1セット（3種）に加え、ホログラム・ライブフォト撮影券1回分が提供される。

このポップアップへの関心も高まっている。オープン前から予約に関する問い合わせが殺到したほか、初日の予約分が全て完売するなど、反響の大きさをうかがわせた。

なお、ENHYPENは、1月16日に7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』をリリースし、カムバックを果たした。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。