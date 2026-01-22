サーロインステーキが最大66%増量!「肉の日 お客様感謝デー」を開催/【ステーキのあさくま/1月24日･25日限定】
東海地方を中心に展開する「ステーキのあさくま」は、2026年1月24日･25日に「肉の日 お客様感謝デー」を開催する。ランチタイムからディナータイムまで、人気メニューの「サーロインステーキ」を50〜66%増量して提供するというもの。
【すべての画像はこちら】あさくま「肉の日 お客様感謝デー」で増量して提供するサーロインステーキ、サラダバーは計45品をラインアップ〈あさくまの肉の日とは〉
「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土･日限定で実施している特別イベント。今月は、1月24日･25日に、全時間帯(ランチ･ディナー)で開催する。
対象メニューの「サーロインステーキ」は、牛肉の中でも特に甘みとやわらかさを持つ人気部位。値段はそのままに、通常サイズから50〜66%増量する。
あさくまのサラダバーでは、計45品のメニューをラインアップ。濃厚なコーンスープや牛すじカレー、デザートバーも楽しめる。◆肉の日メニュー「サーロインステーキ」
･50%増量:120g→180g(サラダバー付)2,730円
･66%増量:180g→300g(サラダバー付)3,510円
･50%増量:300g→450g(サラダバー付)4,590円
※価格は全て税抜〈肉の日 実施店舗一覧〉
【愛知県】
藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店
【三重県】
津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店
【岐阜県】
羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店
【岡山県】
岡山大元店
【静岡県】
函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店
【東京都】
八王子店
【神奈川県】
長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店
【千葉県】
南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店
【埼玉県】
狭山店、川越店、越谷店、三郷店
【茨城県】
牛久店、学園都市店
