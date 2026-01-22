◆プロボクシング ▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）６回戦 片岡雷斗―大橋波月（３月２４日、東京・後楽園ホール）

３月２４日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」の対戦カード発表会見が２２日、都内で行われた。２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝がプロデビュー戦に臨み、ライトフライ級６回戦で日本同級６位、東洋太平洋同級１２位の大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝と対戦する。

アマで５７勝（３１ＫＯ・ＲＳＣ）１敗の戦績を誇り昨年１２月にＢ級（６回戦）プロテストに合格した「ザ・サンダー」片岡は、「デビュー戦だが実力ある選手が相手。しっかり自分のボクシングを見せて、しっかり勝って、（同興行のセミファイナルに出場する坂井）優太くん、（メインに出場する森）且貴さんにいい流れでつなげていきたい。よろしくお願いします」と決意を述べた。

対する大橋は、２４年１２月に日本ライトフライ級王者・川満俊輝（三迫）に挑戦（２回ＴＫＯ負け）したこともあるＡ級ボクサー。戦績は１０勝（７ＫＯ）５敗１分け。

◆片岡 雷斗（かたおか・らいと）２００６年７月１２日、千葉・佐倉市生まれ。幼少時に父・圭さんの影響でキックボクシングを始め、小４でボクシングに転向。習志野高で高校５冠を達成、２３年アジアユース選手権でも優勝しアマ６冠に輝いた。アマ戦績は５７勝（３１ＫＯ・ＲＳＣ）１敗。身長１６２センチの右ボクサーファイター。

同興行の全対戦カードは以下の通り。

▽日本ミニマム級タイトルマッチ１０回戦

王者・森且貴（大橋、１４勝３ＫＯ４敗）―同級１位・岡田真虎（ＪＢスポーツ、１０勝４ＫＯ６敗１分け）

▽５４・０キロ契約８回戦

坂井優太（大橋、６戦６勝６ＫＯ）―ウェスリー・カガ（フィリピン、７勝３ＫＯ２敗）

▽ライトフライ級６回戦

片岡雷斗（大橋、デビュー戦）―大橋波月（湘南龍拳、１０勝７ＫＯ５敗１分け）

▽日本スーパーフェザー級タイトルマッチ１０回戦

王者・奈良井翼（ＲＫ蒲田、１７勝１２ＫＯ２敗）―同級１位・砂川隆祐（沖縄ワールドリング、５勝４ＫＯ１分け）

▽日本＆ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

ＷＢＯアジアパシフィック＆日本同級王者セムジュ・デビッド（中日、９勝５ＫＯ１敗）―日本同級１位・浦嶋将之（角海老宝石、６勝２ＫＯ１分け）

▽日本フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・野上翔（ＲＫ蒲田、７戦全勝４ＫＯ）―同級１位・浅海勝太（ＭＲ、１４勝７ＫＯ１３敗）