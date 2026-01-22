スロット政権２シーズン目で低迷するリバプールが、ダブルボランチの一角を補強する方針を打ち立て、クリスタルパレスのイングランド代表ＭＦアダム・ウォートン（２１）に白羽の矢を立てたことが明らかになった。

英国サッカーサイト「フットボール・ファンキャスト」が掲載した記事によると、リバプールが今季終了後に獲得に向かうとされるウォートンの移籍金は６５００万ポンド（約１４０億４０００万円）。しかしイングランドＵ−２１で最高のＭＦと評され、２０２４年６月にＡ代表デビューを果たし、今年のＷ杯メンバーにも招集されることが確実視されている現状からすれば妥当な金額と言える。

またクリスタルパレスの中盤中央でコンビを組む日本代表ＭＦ鎌田大地が「僕の横に、アダム・ウォートンというパスがうまい選手がいる。若いが彼のプレーが勉強になる。目の前でそういうパスを見ることが自分にもいい刺激になっている」と語り、大絶賛している逸材だ。

２１歳という年齢も大きな魅力。マンチェスターＵ、トットナムとの競合も予想されるが、現時点ではリバプールが一歩リード。２０歳でリバプールに移籍し、クロップ政権の主将を務めたイングランド代表ＭＦジョーダン・ヘンダーソン（３５）の再来と期待されている。