近畿地方では、明日23日にかけて大雪となる所があるでしょう。明日の朝は広い範囲で氷点下の冷え込みとなるため、積雪のない地域も、路面が凍結する恐れがあります。積雪や路面の凍結による転倒事故、スリップ事故に注意してください。

近畿の北部は積雪が増加中 今夜(22日)にかけて局地的な雪の強まりに注意

今日22日は、彦根市(滋賀)で午前4時までの6時間で25センチの降雪を観測し、彦根地方気象台は「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。

その後も、近畿の北部を中心に積雪が増加しており、午後3時現在の積雪は、兎和野高原(兵庫県香美町)で88センチ、峰山(京都府京丹後市)で46センチ、彦根市(滋賀県)で32センチなどとなっています。また、峰山(京都府京丹後市)では短時間に雪が強まったため、午後3時までの6時間で21センチの降雪を観測しています。





これから今夜にかけても、近畿の北部を中心に雪が降る見込みです。中部と南部も山地を中心に雪が降り、平地でも雪の降る所があるでしょう。局地的に雷を伴って雪の降り方が強まり、積雪が急に増える恐れがあります。積雪や路面の凍結による交通障害に注意、警戒してください。

明日23日にかけて大雪に注意 朝は強い冷え込みで広く路面凍結の恐れ

明日23日は、上空の風向きが変わるため、近畿地方では雪のエリアが次第に狭まるでしょう。

ただし、日本海の沿岸に近い地域や滋賀県の湖北(琵琶湖の北側)を中心に雪が続き、雷を伴って雪の降り方が強まる所がある見込みです。こうしたエリアでは積雪がさらに増えるため、引き続き、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意が必要です。

そのほかでは、山地で雪の降る所がありますが、日中晴れ間が広がるでしょう。



明日23日の朝は、広い範囲で氷点下の冷え込みが予想されています。豊岡市(兵庫)と舞鶴市(京都)、京都市はマイナス3℃、彦根市(滋賀)や奈良市、神戸市はマイナス2℃、また大津市(滋賀県)ではマイナス4℃など、市街地でも強い冷え込みで、今シーズンに入って最も気温の下がる所もあるでしょう。

積雪がなくても、広い範囲で路面が凍結する恐れがあります。明日23日の朝は、積雪や路面の凍結による転倒やスリップ事故に注意してください。

路面の凍結が発生しやすい場所とは?転倒やスリップ事故に注意

路面の凍結が特に発生しやすい場所は、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。



こうした場所で、車の運転をする場合には、「スピードを落とす」ことが大切です。慣れた道でも、十分な車間距離を保ち、いつもより慎重に運転するようにしてください。