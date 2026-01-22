歌舞伎俳優・坂東玉三郎と俳優・進藤学が２２日、都内で東京・新橋演舞場「坂東玉三郎 特別公演」（４月８〜２３日）の取材会を行った。

玉三郎は口上から始まり、「三曲糸の調べ」と題し琴・三味線・胡弓（こきゅう）を演奏。また映像「夢二慕情」の上映、最後に竹久夢二の名画の世界が出てくる舞踊劇「長崎十二景」を上演した。

この相手役にミュージカル「テニスの王子様」などで知られる進藤が抜てきされた。踊りなど舞台経験が豊富で、１８５センチの長身であることなどが決め手になった。美声の持ち主でもある。

進藤は「玉三郎さんはものすごく美しく、ちゃめっ気もある方。でもご覧になる多くの人が自分のことを何者なんだ？と思われることでしょう」と自虐的にあいさつ。そして「玉三郎さんとご一緒できる人は一握り。人生でもそうないこと。一生懸命に稽古に励みたい」ときっぱり。

玉三郎からは「手すりの意味でなく、舞台で一緒にいやすい、という意味で進藤さんは“つかまりやすい”ところがいい」。これに進藤は「自分はペアダンスもやっています。型にこだわらず自然に生まれるものを大事にしたい」とチャンスに意欲を見せた。