【長野県大雪情報】北部の山沿いと中野飯山地域 ２４日から大雪や路面の凍結による交通障害に注意を
２２日午後３時５５分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。
［気象概況］
日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。２４日から２５日頃にかけては、関東甲信地方の上空約５５００メートルに、氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため長野県では、大雪の峠は越えましたが、再び２４日から２５日頃にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域、県の西側地域を中心に大雪となる所があるでしょう。
２２日１５時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）
野沢温泉 ４９センチ
信濃町 ２２センチ
飯山 ４１センチ
小谷 ５０センチ
上田市菅平 ２５センチ
２２日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）
野沢温泉 １００センチ
信濃町 ４０センチ
飯山 ６２センチ
小谷 ９２センチ
上田市菅平 ６４センチ
［雪の予想］
２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い ５センチ
中野飯山地域 １０センチ
大北地域山沿い ５センチ
その後、２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い １０センチ
中野飯山地域 １５センチ
大北地域山沿い ５０センチ
大北地域平地 １５センチ
上田地域の菅平周辺 ５センチ
乗鞍上高地地域 １５センチ
上伊那地域 ５センチ
木曽地域 １５センチ
下伊那地域 １０センチ
その後、２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い ５０センチ
長野地域平地 １５センチ
中野飯山地域 ７０センチ
大北地域山沿い ５０センチ
大北地域平地 １５センチ
上田地域の菅平周辺 １５センチ
松本地域の聖高原周辺 ５センチ
松本地域の聖高原周辺を除く地域 ５センチ
乗鞍上高地地域 ２０センチ
上伊那地域 ５センチ
木曽地域 ２０センチ
下伊那地域 １５センチ
５センチ以上を予想する地域を記載しています。
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［防災事項］
北部の山沿いと中野飯山地域では、２４日から２５日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。北部や中部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。