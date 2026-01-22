２２日午後３時５５分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。



［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。２４日から２５日頃にかけては、関東甲信地方の上空約５５００メートルに、氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため長野県では、大雪の峠は越えましたが、再び２４日から２５日頃にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域、県の西側地域を中心に大雪となる所があるでしょう。





［雪の実況］２２日１５時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）野沢温泉 ４９センチ信濃町 ２２センチ飯山 ４１センチ小谷 ５０センチ上田市菅平 ２５センチ２２日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）野沢温泉 １００センチ信濃町 ４０センチ飯山 ６２センチ小谷 ９２センチ上田市菅平 ６４センチ［雪の予想］２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い ５センチ中野飯山地域 １０センチ大北地域山沿い ５センチその後、２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い １０センチ中野飯山地域 １５センチ大北地域山沿い ５０センチ大北地域平地 １５センチ上田地域の菅平周辺 ５センチ乗鞍上高地地域 １５センチ上伊那地域 ５センチ木曽地域 １５センチ下伊那地域 １０センチその後、２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い ５０センチ長野地域平地 １５センチ中野飯山地域 ７０センチ大北地域山沿い ５０センチ大北地域平地 １５センチ上田地域の菅平周辺 １５センチ松本地域の聖高原周辺 ５センチ松本地域の聖高原周辺を除く地域 ５センチ乗鞍上高地地域 ２０センチ上伊那地域 ５センチ木曽地域 ２０センチ下伊那地域 １５センチ５センチ以上を予想する地域を記載しています。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。［防災事項］北部の山沿いと中野飯山地域では、２４日から２５日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。北部や中部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。