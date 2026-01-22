TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時15分に、なだれ注意報を敦賀市、美浜町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表（雪崩注意報） 22日16:15時点

福井県では、23日明け方まで大雪に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■敦賀市
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■小浜市
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■大野市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■勝山市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■鯖江市
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■越前市
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■池田町
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■南越前町
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■美浜町
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■高浜町
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■おおい町
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■若狭町
□大雪警報
　積雪　23日明け方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意