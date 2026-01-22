【なだれ注意報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表（雪崩注意報） 22日16:15時点
気象台は、午後4時15分に、なだれ注意報を敦賀市、美浜町、若狭町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表（雪崩注意報） 22日16:15時点
福井県では、23日明け方まで大雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■敦賀市
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■小浜市
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■勝山市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■鯖江市
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■越前市
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■池田町
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■南越前町
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■美浜町
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■高浜町
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■おおい町
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■若狭町
□大雪警報
積雪 23日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意